Michael van Gerwen wist niet meer wanneer hij voor het laatst gelukkig was

Michael van Gerwen heeft zich lange tijd niet fijn gevoeld. Op de vraag wanneer hij voor het laatst echt gelukkig was, wist hij geen antwoord. In een podcast vertelt de darter open over zijn scheiding, het vaderschap en de lastige periode die daarop volgde.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van Gerwen geldt als een van de succesvolste darters ooit. De 37-jarige Brabander won drie wereldtitels en jarenlang leek hij onaantastbaar. Maar achter de schermen speelde er veel, vertelt hij bij Darts Draait Door. In 2025 maakte hij bekend te gaan scheiden van zijn vrouw Daphne, met wie hij zeventien jaar samen was en twee kinderen heeft. Niet veel later kwam naar buiten dat zij een nieuwe relatie had en een kind verwachtte. Ook kampte de vader van Van Gerwen met gezondheidsproblemen. De darter lastte destijds zelfs een pauze in om alles een plek te geven.

"Dat er op zo’n manier een einde aan komt, dat is natuurlijk pijnlijk."

Dat de scheiding hem zwaar heeft geraakt, maakt Van Gerwen in de podcast duidelijk. “De scheiding tussen mij en Daphne heeft mij natuurlijk heel veel gedaan. Op een vlak dat je denkt: dat gebeurt mij niet.” Volgens hem groeiden hij en zijn ex-vrouw al langer uit elkaar. “Ik denk dat we allebei wel wisten dat wij nooit samen heel erg oud gingen worden.” Toch kwam het einde van de relatie hard aan. “Dat er op zo’n manier een einde aan komt, dat is natuurlijk pijnlijk.”

Ondanks alles is het contact met zijn ex-vrouw goed gebleven. De twee gaan bijvoorbeeld nog samen naar oudergesprekken. “Ja, waarom niet? Als je dat niet kunt, vind ik dat heel droevig.”

"Daar kon ik gewoon geen antwoord op geven."

Voor Van Gerwen staat het belang van zijn kinderen voorop. “Ik heb met mijn ex voor de kinderen een goede verstandhouding. Ze blijft uiteindelijk de moeder van mijn kinderen, wat ze me ook heeft aangedaan. Natuurlijk verdient dat geen schoonheidsprijs, maar dat weet ze zelf ook wel.” Hoe zwaar de afgelopen jaren waren, werd duidelijk toen Van Gerwen een eenvoudige vraag kreeg: wanneer was hij voor het laatst echt gelukkig? “Daar kon ik gewoon geen antwoord op geven. Dat is toch bizar.” Volgens hem speelde dat gevoel al langer. “Ik heb me een lange tijd niet fijn gevoeld. Als je in een sleur zit, dan zit je in een sleur.” Hij snapt dat mensen dat raar vinden om te horen, omdat hij geld genoeg heeft. “Maar daar gaat het helemaal niet om. Dat wil niet zeggen dat je gelukkig bent, als je er niet van geniet.” Op de vraag of hij nu gelukkig is, antwoordt hij voorzichtig: “Ja, aan het worden.”

"Ik ga alles op alles zetten om de aankomende jaren nog wereldkampioen te worden."