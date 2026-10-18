Dode vrouw in huis Beek en Donk: opgepakte man is de bewoner van dat huis

De man (56) die zaterdagochtend werd aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een huis in Beek en Donk, is de bewoner van dat huis. Dat laat de politie zondagochtend aan Omroep Brabant weten. Het slachtoffer is een 50-jarige vrouw uit Tilburg.

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De man wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht. De vrouw werd vrijdagnacht dood gevonden in het huis van de man aan De Els in Beek en Donk.

"We weten dat ze elkaar kenden", zegt de woordvoerder op de vraag over een eventuele relatie tussen verdachte en slachtoffer. Maar op de aard van de relatie gaat hij verder niet in.

De verdachte, die zaterdagochtend op een andere plek in zijn woonplaats werd aangehouden, wordt nog verhoord.

Buurtbewoners reageerden zaterdag geschokt na de vondst van de dode vrouw.