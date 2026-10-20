Gratis Efteling-dorp af te halen bij Theo (76): 'Niet om mee te spelen'

Van een piepklein trappetje naar Het Lachhuys en het huis van Roodkapjes’ grootmoeder tot een mini-plattegrond van de Efteling. Al 26 jaar maakt Theo Schelle uit Geffen huisjes uit zijn favoriete pretpark tot in het kleinste detail na. Maar door zijn artrose moet hij ermee stoppen en daarom zoekt hij een liefhebber die zijn Eftelingdorp gratis en voor niks over wil nemen.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Op Marktplaats reageren allemaal mensen die het aan hun kinderen willen geven, om ermee te spelen. Maar dat is iets wat je dus juist niet moet doen", zegt Theo (76) streng. "En de huisdieren moeten de huisjes natuurlijk ook heel laten!" Huisjes van afval

Glunderend showt hij 'zijn' Anton Pieckplein en het kasteel van Sneeuwwitje. "Ik heb zoveel plezier gehad in het maken: het zoeken naar materiaal in de container van de lokale bouwmarkt, het opmeten in de Efteling zelf en al het gepuzzel." Van trechters tot stukken deurmat en vloerbedekking: allerlei bouwafval komt terug op de daken en in de toren van zijn dorpje.

Nu wil hij zijn hobby dus aan iemand anders overdragen. "Dit is niet in geld uit te drukken. Het hier thuis te laten, daar schiet je niets mee op. Ik wil het zo gauw mogelijk ergens onderbrengen, voordat het in de kliko verdwijnt."

Zelfs de plattegrond is terug te vinden in Theo's mini-Efteling (foto: Eva de Schipper/Omroep Brabant).

Fanatiekeling gezocht

Theo's Eftelingdorp mag overal terechtkomen, ook in een museum of bij een vereniging die het wil tentoonstellen. "Ik zoek een fanatiekeling, net als ik. Iemand met veel geduld en net zoveel liefde voor deze hobby als ik zelf", zegt Theo. De creaties van Theo staan al jarenlang uitgestald in het schuurtje van zijn buurman en goede vriend in Geffen. Nu hij stopt met zijn Efteling-verzameling, is hij niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. "Ik blijf nog wel hobbyen, hoor" zegt hij grijnzend. "Ik ben alweer begonnen met mijn eindproject: het maken van een boerderij bij elke provincie. Van een Friese stolpboerderij tot een Twents los hoes. Ik blijf wel bezig."

Heb jij interesse? Wil je de Efteling-huisjes van Theo overnemen? Mail dan naar [email protected].