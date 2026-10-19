Jumbo roept pulled chicken terug omdat er misschien rauwe kip in zit

Heb je onlangs pulled chicken van Jumbo gekocht? Kijk dan even goed op de verpakking. De Veghelse supermarktketen maakte maandagmiddag bekend dat er mogelijk rauwe kip in zit.

De pulled chicken hoort al gaar te zijn, maar volgens Jumbo kan er mogelijk rauwe kip in de verpakking zitten. Daarom roept de supermarkt het product terug en krijgen klanten het dringende advies om het niet te eten.

Het gaat om Jumbo Pulled Chicken met streepjescode 8726900034397 en een houdbaarheidsdatum van 2 december 2026.

Wie het product heeft gekocht, kan het terugbrengen naar een Jumbo-winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Niet de eerste terugroepactie

Het is opnieuw raak voor de supermarktketen uit Veghel. In september werden verschillende huismerkkazen teruggeroepen omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze goed gekoeld waren gebleven. Een maand eerder haalde Jumbo ook al onder meer brie en gorgonzola uit de schappen door een mogelijke besmetting met de listeriabacterie.

Jumbo noemt de terugroepactie vervelend voor klanten. De supermarkt laat weten er alles aan te doen om te voorkomen dat een soortgelijke situatie zich opnieuw voordoet.