Werkbezoek Máxima op 7 oktober in 013 op laatste moment afgelast

Een werkbezoek van koningin Máxima aan Poppodium 013 in Tilburg is afgeblazen. Ze zou op 7 oktober komen, met een optreden van de pro-Palestijnse band Droom Dit op het programma. Achter de schermen klinkt dat die datum niet handig gekozen was, schrijft het AD.

Een werkbezoek van het koningshuis wordt maar zelden geschrapt. De datum 7 oktober ligt gevoelig in het debat over de situatie in Gaza. Op die dag in 2023 voerde terreurorganisatie Hamas een verrassingsaanval op Israël uit. Daarbij vielen zo’n 1200 doden, vooral burgers, en werden veel mensen gegijzeld.

Talent in popmuziek

Uitgerekend op die datum dit jaar zou de koningin naar de Tilburgse poptempel komen, schrijft het AD. Het Cultuurfonds organiseerde het bezoek, dat in het teken stond van talentontwikkeling in de popmuziek.

Tijdens dat bezoek zou de Nederlandse band Droom Dit optreden. De band bracht onlangs het protestlied Carthago uit, over “de genocide die op dit moment in Gaza wordt gepleegd”, zoals de bandleden zelf op Instagram schrijven.

‘Samenloop van omstandigheden’

Het bezoek werd zo’n twee weken van tevoren afgezegd. Het Cultuurfonds noemt de annulering “een samenloop van omstandigheden”.