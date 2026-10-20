Begonnen als studentenproject: nu zijn deze vijf uitvindingen te koop

Van slimme goaltjes die bij PSV en PSG worden gebruikt tot een kompas die mensen met dementie de weg naar huis wijst. De Technische Universiteit Eindhoven bestaat zeventig jaar en laat deze week tijdens de Dutch Design Week uitvindingen zien die ook echt op de markt zijn gekomen. Dit is de top vijf.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

SmartGoals

De slimme goaltjes zijn poortjes met kleine lampjes en sensoren. De kegels veranderen van kleur en dan moeten de spelers daarop reageren. Ze werken zo aan hun reactiesnelheid en oefenen hun dribbel-, pass- en schietvaardigheden. Studenten van de TU/e hebben het bedacht. Uiteindelijk is het een bedrijf geworden en inmiddels zijn de SmartGoals verkocht aan meer dan 2000 clubs, zoals Real Madrid, Manchester United en Ajax.

Foto: Angelika Magyar / SmartGoals

Bambibelt

De Bambibelt houdt in het ziekenhuis te vroeg geboren baby's in de gaten. De Bambibelt is een zachte band die om de romp van een pasgeborene wordt gedragen. Draadloos worden de hartslag, hartactiviteit (ECG) en de ademhaling gemeten. De baby wordt hierbij niet volgeplakt met elektroden. Zo blijft het belangrijke huidcontact tussen ouders en kindje maximaal. Ook raken kabels niet in de knoop. Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is het eerste ziekenhuis dat de Bambibelt gebruikt. Andere ziekenhuizen testen de Bambibelt.

foto: Bambi Medical

Kompas

Mensen met Alzheimer raken vaak niet alleen hun herinneringen kwijt, maar ook hun gevoel voor richting. Met een druk op de knop wordt het thuisadres ingesteld. Daarna wijst een pijl altijd de weg naar de ingestelde plek. Mensen met dementie kunnen op deze manier langer zelfstandig blijven want de pijl wijst de weg naar huis. Het kompas komt begin 2027 op de markt.

Het kompas dat de weg naar huis wijst (foto: Eva Kylland).

Brailletoetsenbord voor mobieltjes

Er zit geen braille op je smartphone en dus is het lastig om ermee te werken als je blind bent. De Hable One pakt dat probleem aan. Met dit slimme apparaatje kun je draadloos je mobieltje of tablet op de tast met brailletoetsen bedienen, terwijl de telefoon veilig in de zak blijft. De student die dit bedacht kwam op het idee omdat zijn opa blind is. De Hable One is inmiddels op de markt en wordt door duizenden mensen gebruikt.

Het brailletoetsenbord van de Hable One (foto: Bart van Overbeeke).

Usono

Een echo maken terwijl je in beweging bent. Zorgverleners kunnen met dit apparaat spieren, pezen en gewrichten monitoren terwijl ze in beweging zijn. Artsen en onderzoekers kunnen zo begrijpen wat er in het lichaam gebeurt. Het begon als een studentenproject en inmiddels is het bedrijf in meer dan 25 landen actief.

De Usono (foto: Sherman Emers).

Lightyear 0

De Lightyear 0 is een elektrische auto op zonne-energie. Dit studentenproject groeide uit tot een bedrijf dat uiteindelijk failliet ging. De productie van deze zonneauto werd te duur. "Het lijkt alsof het mislukt, maar we leren onze studenten ook te kijken naar wat je van zoiets kunt leren", zegt onderzoeksdirecteur Stephan Wensveen van de TU/e. "Wat werkte wel en wat werkte niet. Daarna ga je door met wat wel werkte." Lightyear 0 is volgens de onderzoeksdirecteur niet gelukt als consumentenauto, "maar er zitten wel heel interessante technologieën in", zegt Wensveen. "Die kunnen op een andere manier ergens anders terechtkomen. "De technologie met zonnecellen die bij Lightyear is ontwikkeld gaat mogelijk ingezet worden bij andere autobedrijven." Twee keer per jaar komen bedrijven bij de TU/e langs om naar de studentenprojecten te kijken. "Ze willen weten wat de nieuwste trends binnen design zijn en ze willen hier talenten scouten."

Lightyear 0 (foto: Bart van Overbeeke).