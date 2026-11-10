Zo ging de landelijke intocht van Sinterklaas 33 jaar geleden in Ravenstein

Sinterklaas komt dit jaar voor de landelijke intocht naar Grave. Een paar kilometer verderop, in Ravenstein, gebeurde dat 33 jaar geleden ook. Duizenden mensen stroomden toen naar het kleine vestingstadje. Tony van Hooff hielp mee met de organisatie en kijkt met een grote glimlach terug. “Het was allemaal heel ontspannen.”

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Korrelig beeld, presentator Aart Staartjes in een commentaarhok met cadeaustrik op het dak en een bomvol vestingstadje. De beelden van de landelijke intocht in 1993 roepen meteen herinneringen op bij Tony. Hij heeft ze jaren niet gezien. “Het is een stukje nostalgie”, vertelt hij terwijl de beelden over zijn televisiescherm flitsen.

"We zijn een klein plaatsje, met vier hekken was het afgesloten."

Voor Ravenstein was de komst van Sinterklaas een enorme gebeurtenis. Het vestingstadje telde zo’n 3000 inwoners, maar op de dag van de intocht stonden er volgens Tony tussen de 15.000 en 20.000 mensen langs de route. “Ik heb ze niet geteld, maar overal langs de route stond het vol.”

Tony kijkt de beelden van de landelijke intocht van Sinterklaas in Ravenstein in 1993 terug op zijn televisie (foto: Tom Berkers).

Dat de landelijke intocht juist naar Ravenstein kwam, was vooral te danken aan de toenmalige burgemeester. “Die heeft er heel hard aan getrokken om de landelijke intocht hier te krijgen. Hij wilde Ravenstein op de kaart zetten. En dat dit lukte, daar was hij hartstikke trots op.”

"Niet veel later kwam de burgemeester aan met een blad bier."

Ondanks de enorme drukte viel het organiseren van de intocht volgens Tony best mee. Als teamleider openbare werken bij de gemeente Ravenstein was hij verantwoordelijk voor het verkeer, de parkeerplaatsen en de wegafsluitingen. Samen met een klein groepje collega’s regelde hij alles wat de gemeente moest doen.

“We zijn een klein plaatsje, met vier hekken was het afgesloten. Wij hadden er dan ook niet zo heel veel werk mee”, vertelt hij. Dat zal nu wel anders zijn, denkt hij. “Tegenwoordig moet het allemaal strak georganiseerd worden. Toen was het heel los en ontspannen.”

"Het was een invasie van mensen uit Hilversum."

Ook de voorbereidingen verliepen op z’n Brabants. De NOS verzorgde het televisieprogramma en kwam daarvoor regelmatig naar Ravenstein om met de gemeente te overleggen. Een van die vergaderingen is Tony altijd bijgebleven. “We waren klaar en toen werd gevraagd wat we te drinken wilden. Niet veel later kwam de burgemeester aan met een blad bier. Ze wisten niet wat ze meemaakten.” Tijdens het weekend van de intocht veranderde Ravenstein in een grote televisiestudio. “Het was een invasie van mensen uit Hilversum. Ze namen het gemeenschapshuis in beslag en er werden kilometers aan kabels gelegd. We werden gewoon compleet overgenomen door de NOS.” In de video hieronder zie je de intocht van 1993, inclusief een aankondiging in rijm door een omroeper.

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Nu staat Tony opnieuw aan de kade waar Sinterklaas toen voet aan wal zette. Hij weet nog precies hoe het ging. “Hij kwam van die kant aan”, wijst hij richting het westen. “Het probleem was de brug iets verderop. De boot zou er niet onderdoor kunnen. Uiteraard is dat allemaal goed gekomen.” Na aankomst verwelkomde de havenmeester Sinterklaas. Daarna stapte de Sint op zijn paard en vervolgde hij de route door de vestingstad. Tony heeft nog een gouden tip voor zijn collega bij de gemeente Land van Cuijk, die dit jaar de gastgemeente is voor de landelijke intocht. “Zorg dat je er zelf plezier aan beleeft. Organiseren doe je vooraf. Op hét moment is het kijken of alles loopt zoals je hoopt.”

Tony op de plek waar de goedheiligman in 1993 in Ravenstein voet aan wal zette (foto: Tom Berkers).



Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.