Hoe drie Brabantse stellen net als Rob Jetten vader werden via draagmoeder
Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten in het voorjaar van 2027 een kindje via een draagmoeder. Dat maakten ze maandag bekend op sociale media. Hoe bijzonder, maar ook ingewikkeld het is om op deze manier vader te worden, weten drie Brabantse stellen maar al te goed. Arthur en Olaf, Marvin en Luc en Pim en Joost kregen zelf kinderen dankzij een draagmoeder. Ze vertellen over hun ervaringen, van de eerste voorbereidingen tot het leven als ouders.
Jetten en zijn partner maakten het nieuws maandag bekend met de woorden: "Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje", schreef Jetten. Het stel bedankte daarbij hun eiceldonor, draagmoeder Lisa en hun families.
Een kinderwens
Voor Arthur en Olaf is het nieuws herkenbaar. Ook zij hadden een grote kinderwens, maar wisten dat de mogelijkheden beperkt waren. "We bespraken een keer met mijn beste vriendin hoe moeilijk het voor twee mannen is om kinderen te krijgen. Zij was best geschokt dat het zo ingewikkeld was", vertelt Arthur.
Het onderwerp kwam daarna vaker ter sprake. Tot zijn beste vriendin zich een paar jaar later aanbood als draagmoeder. "Ze zei: 'Jongens, ik heb hierover nagedacht. Ik wil jullie draagmoeder zijn.' Ik was natuurlijk super hyped. Je durft daar niet op te hopen", vertelt Arthur.
Daarna volgden jaren van gesprekken en voorbereidingen. "Je denkt over alles na: wat als de zwangerschap anders loopt, als er iets met het kind is en hoe je met de bevalling omgaat." Ook stonden ze uitgebreid stil bij wat het draagmoederschap voor de familie van zijn beste vriendin zou betekenen. "Voor haar ouders is het toch hun dochter die een kind krijgt. Zij zijn op een bepaalde manier ook betrokken." Daarnaast wilde Arthur voorkomen dat het draagmoederschap hun vriendschap zou veranderen.
Tijdens de zwangerschap
Ook Marvin en Luc werden vader dankzij een draagmoeder. Hun verhaal verliep iets anders. Marvin werd zaaddonor voor Janneke en Anna, die samen een stel zijn, met een eigen kinderwens. Andersom besloot Anna draagmoeder te worden voor de mannen. Zo konden beide stellen hun droom waarmaken.
De zwangerschap beleefden de mannen grotendeels op afstand. "Je ziet niet iedere dag de buik groeien", vertelt Marvin. Ondertussen richtten ze de kinderkamer in en bespraken ze met de draagmoeder hoe ze de bevalling voor haar zo prettig mogelijk konden maken.
Naast de spanning rond de zwangerschap kregen de mannen ook te maken met juridische obstakels. "Wat Rob Jetten en Nicolás Keenan vast zullen merken, is dat het draagmoederschap in Nederland juridisch nog niet zo goed geregeld is", vertelt Marvin. Het stel moest een draagmoederschapsovereenkomst opstellen en naar de rechter stappen om het ouderschap officieel te regelen. Dat traject duurde anderhalf jaar. "Een groot deel van de voorbereiding bestaat uit praktische zaken. Maar daarna hebben we vooral heel erg genoten", vertelt Marvin.
De geboorte
Net als bij Arthur en Olaf bood ook bij Pim en Joost een vriendin zich aan als draagmoeder. De mannen hadden al tien jaar een kinderwens. Dankzij hun vriendin kwam die droom eindelijk dichterbij. De zwangerschap verliep goed, maar tijdens de bevalling werd het spannend. "Onze vriendin wilde graag natuurlijk bevallen", vertelt Pim. Maar nadat de bevalling al ruim negen uur bezig was, liep het toch anders dan gepland. "De laatste centimeter ontsluiting wilde niet lukken en er moest een keizersnee komen. We moesten heel snel schakelen en maakten ons zorgen om de moeder en het kind."
"We hadden afgesproken dat haar man mee zou gaan als er iets zou gebeuren. Normaal mag er bij een keizersnee maar één iemand mee", vertelt Pim. Toch maakte het ziekenhuis een uitzondering, waardoor Pim en Joost allebei bij de geboorte van hun dochter konden zijn. Joost mocht zelfs de navelstreng doorknippen.
Na de geboorte bleven de mannen in het ziekenhuis slapen, totdat hun vriendin ook naar huis mocht. Eenmaal thuis werd de kraamzorg verdeeld over twee huizen. "Er werd goed meegedacht over hoe we dat konden aanpakken", vertelt Pim.
Ook juridisch moest er nog het nodige geregeld worden. Eerst waren de draagmoeder en haar man de juridische ouders van het meisje. Het duurde dertien maanden voordat Pim en Joost officieel het ouderlijk gezag kregen.
Eind goed, al goed
Voor alle drie de stellen is het draagmoederschap goed verlopen. De beste vriendin van Arthur werd zelfs voor een tweede keer draagmoeder voor hen. Ze hebben inmiddels twee dochters, met wie het erg goed gaat. Ook Marvin en Luc hebben nog altijd goed contact met Janneke en Anna. Zo past Marvin regelmatig op zijn biologische dochter, terwijl Anna op hun zoontje past. Ook de kinderen kennen elkaar goed en spelen regelmatig samen. Pim en Joost zien hun draagmoeder eveneens nog vaak. Zelfs haar ouders komen op de verjaardag van hun dochter. Zij groeit nu op in een grote en hechte familiekring.