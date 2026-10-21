Hoe drie Brabantse stellen net als Rob Jetten vader werden via draagmoeder

Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten in het voorjaar van 2027 een kindje via een draagmoeder. Dat maakten ze maandag bekend op sociale media. Hoe bijzonder, maar ook ingewikkeld het is om op deze manier vader te worden, weten drie Brabantse stellen maar al te goed. Arthur en Olaf, Marvin en Luc en Pim en Joost kregen zelf kinderen dankzij een draagmoeder. Ze vertellen over hun ervaringen, van de eerste voorbereidingen tot het leven als ouders.

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jetten en zijn partner maakten het nieuws maandag bekend met de woorden: "Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje", schreef Jetten. Het stel bedankte daarbij hun eiceldonor, draagmoeder Lisa en hun families. Een kinderwens

Voor Arthur en Olaf is het nieuws herkenbaar. Ook zij hadden een grote kinderwens, maar wisten dat de mogelijkheden beperkt waren. "We bespraken een keer met mijn beste vriendin hoe moeilijk het voor twee mannen is om kinderen te krijgen. Zij was best geschokt dat het zo ingewikkeld was", vertelt Arthur. Het onderwerp kwam daarna vaker ter sprake. Tot zijn beste vriendin zich een paar jaar later aanbood als draagmoeder. "Ze zei: 'Jongens, ik heb hierover nagedacht. Ik wil jullie draagmoeder zijn.' Ik was natuurlijk super hyped. Je durft daar niet op te hopen", vertelt Arthur. Daarna volgden jaren van gesprekken en voorbereidingen. "Je denkt over alles na: wat als de zwangerschap anders loopt, als er iets met het kind is en hoe je met de bevalling omgaat." Ook stonden ze uitgebreid stil bij wat het draagmoederschap voor de familie van zijn beste vriendin zou betekenen. "Voor haar ouders is het toch hun dochter die een kind krijgt. Zij zijn op een bepaalde manier ook betrokken." Daarnaast wilde Arthur voorkomen dat het draagmoederschap hun vriendschap zou veranderen.