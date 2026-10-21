Lek in programmeertaal: website Jeroen Bosch Ziekenhuis offline

De website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is woensdagmiddag offline gehaald. Waarschijnlijk is dit uit voorzorg gebeurd. Dit heeft te maken met digitale veiligheidsrisico's. Het gaat om twee ernstige kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP, die voor veel websites wordt gebruikt. Eerder werden al de sites met raadsinformatie van meerdere gemeenten offline gehaald. Drie gemeenten haalden zelfs hun gehele website offline.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

De site van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet meer bereikbaar. Websites van andere Brabantse ziekenhuize werken vooralsnog wel.

Gemeentesites offline

Een aantal gemeenten hun volledige website uit voorzorg offline gehaald. Het gaat vooralsnog om de websites van Eindhoven, Drimmelen en Moerdijk. Deze zijn onbereikbaar voor het publiek.

Via de websites kunnen inwoners bijvoorbeeld nieuwe paspoorten en rijbewijzen aanvragen. Ook staat er informatie over afvalinzameling op. Ook kunnen mensen overlast melden of bijvoorbeeld klachten over het riool.

Raadsinformatie

Ook de sites voor raadsinformatie waar gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten op plaatsen, zijn woensdag uit voorzorg offline gehaald. Dat heeft het bedrijf Notubiz gedaan.

