Websites van ziekenhuizen en gemeenten urenlang offline geweest

De websites van meerdere Brabantse ziekenhuizen, gemeentes, lokale omroepen en andere instellingen zijn woensdag urenlang offline geweest. Dit had te maken met digitale veiligheidsrisico's. Het gaat om twee ernstige kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP, die voor veel websites wordt gebruikt.

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aan het einde van de middag zijn de eerste websites weer te bereiken. Zo zijn rond half zes de websites van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Amphia ziekenhuis in Breda weer in de lucht. Eerder op de dag liet het Jeroen Bosch Ziekenhuis weten dat er geen gevolgen voor de zorg aan patiënten in het ziekenhuis waren. Ook konden patiënten nog wel in hun dossier kijken en afspraken beheren, maar de algemene site lag eruit.

Ook op de sites van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk was een foutmelding te zien. Op de site van ziekenhuis Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom stond de foutmelding: "Vanwege de PHP2Shell-kwetsbaarheid hebben wij onze systemen uit voorzorg tijdelijk in onderhoudsmodus gezet." Gemeentesites offline

Een aantal gemeenten haalden hun volledige website uit voorzorg offline. Het ging in eerste instantie alleen om de websites van Eindhoven, Drimmelen en Moerdijk, maar later op de dag waren tientallen gemeentesites niet te bereiken. Via deze websites kunnen inwoners bijvoorbeeld nieuwe paspoorten en rijbewijzen aanvragen. Ook staat er informatie over afvalinzameling op. Ook kunnen mensen overlast melden of bijvoorbeeld klachten over het riool. Raadsinformatie

Ook de sites voor raadsinformatie waar gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten op plaatsen, werden woensdag uit voorzorg offline gehaald. Dat heeft het bedrijf Notubiz gedaan. Andere organisaties waren ook urenlang getroffen door het probleem: Zorgorganisatie Sterk Huis

Voetbalclubs Willem II, NAC Breda en RKC Waalwijk

Streekomroepen DTV Nieuws en Omroep Tilburg

Poppodium 013

Summa College



Wat is PHP? Hypertext Preprocessor (PHP) is een programmeertaal waarmee veel websites werken. Je kunt het zien als de motor achter een website: PHP zorgt ervoor dat een website niet alleen uit tekst en afbeeldingen bestaat, maar ook informatie kan verwerken en dynamisch pagina's kan maken. Een paar voorbeelden: Nieuwswebsites: PHP kan artikelen uit een database ophalen en op een pagina tonen

WordPress: het veelgebruikte systeem waarmee websites worden gebouwd, is grotendeels gebaseerd op PHP

Webshops: PHP kan bijvoorbeeld winkelmandjes, bestellingen en gebruikersaccounts verwerken Belangrijk om te weten: PHP is niet zelf een virus of een onveilig programma. Het is een veelgebruikte programmeertaal. Het risico zit in kwetsbaarheden in bepaalde versies van PHP of in de manier waarop websites ermee zijn gebouwd.