Websites ziekenhuizen net als die van gemeenten offline

De websites van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, het Elisabeth-TweeSteden in Tilburg en het Bravis in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn woensdagmiddag offline gehaald. Dit heeft te maken met digitale veiligheidsrisico's. Het gaat om twee ernstige kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP, die voor veel websites wordt gebruikt. Eerder werden al de sites met raadsinformatie van meerdere gemeenten offline gehaald. Tientallen gemeenten haalden zelfs hun gehele website offline.

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat weten dat patiënten nog wel in hun dossier kunnen kijken en afspraken kunnen beheren. Er zijn geen gevolgen voor de zorg aan patiënten in het ziekenhuis. Ook de app die patiënten van het Elisabeth-TweeSteden gebruiken werkt nog.

Gemeentesites offline

Een aantal gemeenten hun volledige website uit voorzorg offline gehaald. Het ging in eerste instantie alleen om de websites van Eindhoven, Drimmelen en Moerdijk. Inmiddels gaat het om tientallen gemeentesites. Deze zijn onbereikbaar voor het publiek. Via de websites kunnen inwoners bijvoorbeeld nieuwe paspoorten en rijbewijzen aanvragen. Ook staat er informatie over afvalinzameling op. Ook kunnen mensen overlast melden of bijvoorbeeld klachten over het riool. Raadsinformatie

Ook de sites voor raadsinformatie waar gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten op plaatsen, zijn woensdag uit voorzorg offline gehaald. Dat heeft het bedrijf Notubiz gedaan. Ook de websites van deze organisaties zijn offline: Zorgorganisatie Sterk Huis

Voetbalclubs Willem II, NAC Breda en RKC Waalwijk

Streekomroepen DTV Nieuws en Omroep Tilburg

Poppodium 013

Summa College



Wat is PHP? Hypertext Preprocessor (PHP) is een programmeertaal waarmee veel websites werken. Je kunt het zien als de motor achter een website: PHP zorgt ervoor dat een website niet alleen uit tekst en afbeeldingen bestaat, maar ook informatie kan verwerken en dynamisch pagina's kan maken. Een paar voorbeelden: Nieuwswebsites: PHP kan artikelen uit een database ophalen en op een pagina tonen

WordPress: het veelgebruikte systeem waarmee websites worden gebouwd, is grotendeels gebaseerd op PHP

Webshops: PHP kan bijvoorbeeld winkelmandjes, bestellingen en gebruikersaccounts verwerken Belangrijk om te weten: PHP is niet zelf een virus of een onveilig programma. Het is een veelgebruikte programmeertaal. Het risico zit in kwetsbaarheden in bepaalde versies van PHP of in de manier waarop websites ermee zijn gebouwd.