Dodelijke botsing Geldrop: Jermo S. reed veel te hard en moet de cel in

Jermo S. (26) umoet twee jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijke botsing met een fietser in Geldrop vorig jaar. De man uit Geldrop reed in juni met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom en kon de 52-jarige fietser niet meer ontwijken. De rechter verwijt S. zijn levensgevaarlijke rijgedrag en gelooft niet dat de man zich niets van zijn capriolen op de weg kan herinneren.

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Naast de celstraf krijgt S. ook een rijontzegging van vijf jaar. De celstraf en rijontzetting vallen net zo hoog uit als door justitie werd geëist vorige maand. Botsing

S. reed met zijn auto, een Audi Q2, over de Eindhovenseweg in de richting van Geldrop. Onderweg haalde hij zeker zes auto's in. Dat deed hij over de middenstreep, maar ook via vakken voor afslaand verkeer. Daarbij reed hij met snelheden tot 126 kilometer per uur in de bebouwde kom. Bij een oversteekplaats reed hij vervolgens een fietser aan. Jermo S. remde nog wel, maar reed op het moment van de botsing nog altijd 89 kilometer per uur. De fietser overleed vier weken na het ongeluk aan zijn verwondingen.

S. trok vanaf het spoorviaduct op tot 126 km per uur (foto: Google Maps)