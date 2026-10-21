Dodelijke botsing Geldrop: Jermo S. reed veel te hard en moet de cel in
Jermo S. (26) umoet twee jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijke botsing met een fietser in Geldrop vorig jaar. De man uit Geldrop reed in juni met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom en kon de 52-jarige fietser niet meer ontwijken. De rechter verwijt S. zijn levensgevaarlijke rijgedrag en gelooft niet dat de man zich niets van zijn capriolen op de weg kan herinneren.
Naast de celstraf krijgt S. ook een rijontzegging van vijf jaar. De celstraf en rijontzetting vallen net zo hoog uit als door justitie werd geëist vorige maand.
Botsing
S. reed met zijn auto, een Audi Q2, over de Eindhovenseweg in de richting van Geldrop. Onderweg haalde hij zeker zes auto's in. Dat deed hij over de middenstreep, maar ook via vakken voor afslaand verkeer. Daarbij reed hij met snelheden tot 126 kilometer per uur in de bebouwde kom.
Bij een oversteekplaats reed hij vervolgens een fietser aan. Jermo S. remde nog wel, maar reed op het moment van de botsing nog altijd 89 kilometer per uur. De fietser overleed vier weken na het ongeluk aan zijn verwondingen.
Tijdens een eerdere zitting in september zei S. zich niks meer te herinneren van zijn rijgedrag. Op vragen van de rechters antwoordde hij steeds dat hij "zich dat niet meer kan herinneren".
Op de vraag hoe hij op andere dagen reed, zei hij dat hij "daar niet op durft te antwoorden". Volgens S. keek de fietser niet om en stak die zomaar over. Jermo S. dacht dat de man rechtdoor zou blijven rijden.
‘Onverantwoord’
De rechter was het daar woensdag niet mee eens en vindt dat S. een onverantwoord risico nam door met hoge snelheden binnen de bebouwde kom te rijden.
De rechtbank neemt het S. ook kwalijk dat hij zich ‘volstrekt niets aantrok van de verkeersregels’. Dat hij zich van dit alles niets kan herinneren, vindt de rechtbank niet geloofwaardig.
“Bij het bepalen van de straf realiseert de rechtbank zich dat in de ogen van de nabestaanden wellicht geen enkele straf zwaar genoeg is en in ieder geval het aangedane leed niet kan herstellen”, besluit de rechtbank.