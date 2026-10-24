Carnaval valt extra vroeg, maar bouwclubs denken niet aan kleinere wagens

De kerstboom is straks nog maar net opgeruimd of de carnavalswagens mogen alweer de straat op. Carnaval begint volgend jaar al op vrijdag 5 februari, dus de bouwclubs hebben minder tijd dan normaal. Toch piekeren ze er niet over om de lat lager te leggen. “We bouwen zelfs groter dan vorig jaar”, zegt Alexander Janssen van carnavalsbouwclub HIK in Rucphen.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ook in de bouwloodsen in Boemeldonck (Prinsenbeek) beseffen ze dat de deadline dichterbij ligt. Op verschillende plekken in het dorp steken de bouwers nu al volop de handen uit de mouwen, zegt Michiel Verdaasdonk van carnavalsvereniging Bixe Draoke. “Hier en daar zit zelfs al het eerste papier op de constructies. Dat is vrij uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Maar iedereen zal moeten bijschakelen om alles op tijd af te hebben.” Bixe Draoke werkt met schema’s voor steeds twee weken vooruit. De bouwers werken zes dagen per week in de loods aan de wagen. Volgens Verdaasdonk hoeft niemand bang te zijn dat de wagens door de kortere voorbereidingstijd minder spectaculair worden. “We gaan niet het ontwerpproces in met het idee: het is een kort seizoen, dus misschien moeten we iets simpels bedenken. Nee, de kwaliteit wordt elk jaar beter en hoger.”

"Mensen moeten niet met tegenzin aan de carnavalswagen werken. Dan zouden we verkeerd bezig zijn."

Bij bouwclub de Waterstraot in Halsteren is er voorlopig ook nog geen sprake van paniek. Secretaris Gabri Verhees ziet de druk wel toenemen. “Normaal gaat het hier pas echt los in december. Maar nou moeten we iedereen volgende maand al hebben.”

Na de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren willen ze in Halsteren dit keer extra uitpakken. Daarbij hebben ze een meevaller: ze konden het onderstel van hun wagen uit 2019 terugkopen. Daardoor hoeven ze niet opnieuw een complete basis te lassen. “Dat scheelt ons gewoon anderhalve maand werk”, zegt Verhees.

Een carnavalswagen van Bouwclub de Waterstraot uit Halsteren.

De vaste kern bestaat uit zo’n vijftien tot twintig bouwers. Op dit moment bouwen ze twee tot drie avonden per week. Als de tijd echt gaat dringen, komen er mogelijk zelfs zondagen bij. Toch wil Verhees voorkomen dat het bouwen een verplichting wordt. “Mensen moeten niet met tegenzin aan de carnavalswagen werken. Dan zouden we verkeerd bezig zijn.”

"We hebben de uitdaging voor onszelf dit jaar alleen weer maar groter gemaakt."