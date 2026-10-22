Bewoners schrikken van brandbom bij flat: 'Wat zal er nog meer komen?'

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt de 88-jarige Annie geschrokken, als ze voor de zwartgeblakerde voorgevel van haar flat aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch staat. Bij de ingang van het gebouw ging in de nacht van woensdag op donderdag een brandbom af. Waarom en door wie is voor de bewoners een raadsel.

"Oh, wat erg. Verschrikkelijk. Vlak bij mijn brievenbus ook", zegt Annie, die al dertig jaar in de flat woont. Net als veel andere bewoners kwam ze er pas in de ochtend achter wat er woensdagnacht gebeurd is. "Dat moet wel een flinke knal zijn geweest, maar ik heb niks gehoord. En daar ben ik blij om. Ik vind het echt schandalig. Als ik dit zo zie..." Ze stopt en schiet vol. "Ik word over twee maanden 89, hè. Ik vind het gewoon heel erg." Volgens haar gebeuren er bij de flat wel vaker "gekke dingen". "In de avond wordt er bijvoorbeeld wel eens aangebeld maar wie het zijn, geen idee. Wat zal er nog meer komen?"

Ook de tekst die op een muur werd geklad, wat een voornaam lijkt te zijn, doet bij haar geen belletje rinkelen. "Ik ken hier niet iedereen. Ik ben al zes jaar alleen en bemoei me met niemand. Ik woon op de hoek dus zie niet alles."

"Ik woon op een hoge verdieping dus dat gaat nog wel. Maar het is toch een akelig gevoel."