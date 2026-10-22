Café 't Uilennest langer open, maar definitieve sluiting dreigt nog steeds

Café ’t Uilennest in Tilburg mag nog iets langer open blijven. De gemeente Tilburg wilde eigenlijk dat het café komende maandag, 26 oktober, definitief de deuren zou sluiten. Maar ’t Uilennest mag van de gemeente nu tot 5 november open blijven. Met het uitstel van de sluitingsdatum zijn de problemen voor de kroeg niet van de baan.

Het uitstel betekent niet dat de kroeg gered is. Toch zijn uitbaters Atilla en Gemma blij met het besluit. “De onzekerheid of je agenda doorgang kan vinden, dat geeft zo’n verkeerde stress af aan ons lijf. We hopen dat we het carnavalsseizoen kunnen afmaken”, schrijven ze op hun Facebook-pagina.

Om dat te bereiken proberen Atilla en Gemma de definitieve sluiting samen met hun advocaat nog te voorkomen. “We wachten af wat de rechter zal gaan bepalen. Maar we zijn zo blij dat de komende zaterdagen doorgaan”, schrijven de uitbaters. Wanneer de rechtbank de zaak behandelt, is nog niet bekend.

Problemen

De problemen rond Café ’t Uilennest begonnen in januari 2025. De politie kreeg informatie dat voormalige leden van de verboden motorclub Satudarah op vaste momenten clubavonden in het café zouden houden. Dat is verboden.

De politie startte een onderzoek en deed een inval. Later volgden verschillende juridische procedures. De burgemeester trok de vergunning van het café vorig jaar in, maar de rechtbank ging daar niet in mee, waardoor ’t Uilennest open mocht blijven.

Nu dreigt dus opnieuw een sluiting en wil de gemeente dat de deuren van de kroeg definitief op slot gaan.