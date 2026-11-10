Erwin won carnaval van zijn leven, maar liep hem bijna mis: 'Zat op de wc'

Erwin Snoeren uit Kaatsheuvel won een jaar geleden de Carnaval van je Leven. In een bomvol Oeteldonk ging hij er op de Elfde van de Elfde vandoor met dé prijs die je als fanatieke carnavalsvierder wilt winnen. Erwin kan het inmiddels weten na een onvergetelijke carnaval: "Het is alles wat je hoopt en nog zoveel meer."

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met een oerkreet maakte Brabant vorig jaar kennis met Erwin. Hij won via Omroep Brabant Radio een volledig verzorgde, zorgeloze carnavalsweek met toegang tot enkele van de populairste carnavalsevenementen in Brabant. Maar dat ging niet zomaar, vertelt Erwin een jaar later op de Markt in hartje Den Bosch. De plek waar hij van verslaggever Tappie Thijs de prijs der carnavalsprijzen won. "Omroep Brabant wilde precies weten waar ik was tussen vier en vijf uur 's middags. Dat was dus op de Markt in Den Bosch. Maar ja, die is best wel groot natuurlijk", blikt Erwin terug. Verslaggever Thijs had alleen bijna de verkeerde winnaar. "Ik zocht een man met een baard en kwam bij Koen uit, en die lijkt door zijn baard ook een beetje op Erwin."

"Ik dacht die komt voor mij!"

Want Erwin zelf was zo zenuwachtig dat hij moest plassen. "Ik kon het niet helpen, ik moest gewoon. Dus ik loop terug naar de afgesproken plek en zie daar Tappie Thijs staan. Toen dacht ik: die komt voor mij!" Met zijn armen in de lucht liep Erwin naar de verslaggever en die gaf het verlossende woord: Erwin was de winnaar van de 'Carnaval van je Leven'.

De reacties op alleen al het winnen van de ultieme carnavalsprijs waren overweldigend. "Terwijl ik de Markt hier afliep, stroomde mijn telefoon al over met berichtjes. Zo van: Erwin, je staat op TikTok, gek! En het hield daarna niet meer op. Heel veel mensen herkenden mij ineens van de filmpjes. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad."

"Het is ook echt de carnaval van mijn leven geworden."

Want er werd geschreeuwd, gejuicht en gesprongen. Erwin wist namelijk heel goed wat hij gewonnen had. "Het is letterlijk de carnaval van mijn leven geworden." Het was volgens de winnaar geen loze belofte. "Ik zei direct tegen mijn vrouw en vrienden dat ik dit nooit meer van mijn leven ging meemaken", vertelt hij nu met trots. De hele carnaval was voor Erwin een opeenvolging van hoogtepunten. "Je krijgt kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf bijvoorbeeld en Fijnfisjenie Café, maar vervolgens staat er ook nog een taxi klaar die je terugbrengt. Normaal ga ik overal in de buurt op de fiets naartoe", lacht Erwin. "Echt overal is aan gedacht bij de Carnaval van je Leven. Die taxi, maar ook het katerontbijt en de muntjes in de kroeg."

Erwin heeft nog altijd de carnaval van zijn leven (foto: Thijs den Ouden / Omroep Brabant).

Als hij dan toch één hoogtepunt moet noemen, was dat Fijnfisjenie Café op de dinsdag. "Ik was daar nog nooit geweest. Alle 13 Jaaanke trad op, er was zelfs een huwelijksaanzoek op het podium en dan ook nog de afsluiting van carnaval. Alles kwam daar samen."

"Fijnfisjenie Café was het hoogtepunt, daar kwam alles samen."