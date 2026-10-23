Neergestoken man uit Drunen aanleiding voor demonstratie in Scheveningen

Een steekpartij in een supermarkt in Scheveningen, waarbij dinsdag een 24-jarige man uit Drunen gewond raakte, heeft donderdagavond geleid tot een demonstratie en een grote politie-inzet in Den Haag. Op sociale media werd opgeroepen te protesteren tegen wat werd omschreven als 'immigratiegeweld'.

De politie was donderdagavond massaal aanwezig in en rond de Keizerstraat in Scheveningen, meldt Omroep West . Meerdere politiebusjes, agenten te paard en een politiehelikopter werden ingezet vanwege een aangekondigde demonstratie naar aanleiding van een steekpartij eerder deze week.

Aanleiding voor het protest was een steekpartij in een supermarkt aan de Keizerstraat. Daarbij raakte een 24-jarige man uit Drunen gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten aan: twee vrouwen uit Den Haag van 48 en 51 jaar en een 28-jarige man uit Alkmaar.

'Immigratiegeweld'

Op sociale media werd de afgelopen dagen opgeroepen om donderdagavond te demonstreren. In berichten werd gesproken over 'immigratiegeweld' en deelnemers werd gevraagd in het zwart gekleed te komen. Volgens de politie moest de demonstratie echter plaatsvinden bij de Koekamp, naast het Malieveld in Den Haag, en niet in Scheveningen zelf.

Toch kwamen donderdagavond enkele demonstranten naar de Keizerstraat. De politie hield de situatie nauwlettend in de gaten en bleef lange tijd aanwezig in de badplaats.

De politie heeft nog niet bekendgemaakt wat aan de steekpartij voorafging waarbij de man uit Drunen gewond raakte. Het onderzoek loopt nog.