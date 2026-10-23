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5000 illegale sigaretten gevonden bij kapperszaak in Den Bosch
• Aangepast
Een controle van een kapperszaak in Den Bosch heeft een opvallende vangst opgeleverd. Handhavers troffen er ruim 5000 illegale sigaretten aan. De partij is direct in beslag genomen en er is een vervolgonderzoek gestart.
De controle werd uitgevoerd door handhavers, samen met andere instanties. Over de eigenaar van de sigaretten of mogelijke aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.
Meer schadelijke stoffen
Volgens de handhaving zijn illegale sigaretten vaak schadelijker dan sigaretten die op reguliere wijze worden geproduceerd. Ze kunnen meer schadelijke stoffen bevatten en voldoen niet aan de wettelijke eisen.
Met het uit de handel halen van de sigaretten willen de betrokken diensten niet alleen de illegale handel aanpakken, maar ook de volksgezondheid beschermen en oneerlijke concurrentie voorkomen.
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