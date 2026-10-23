5000 illegale sigaretten gevonden bij kapperszaak in Den Bosch

Een controle van een kapperszaak in Den Bosch heeft een opvallende vangst opgeleverd. Handhavers troffen er ruim 5000 illegale sigaretten aan. De partij is direct in beslag genomen en er is een vervolgonderzoek gestart.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De controle werd uitgevoerd door handhavers, samen met andere instanties. Over de eigenaar van de sigaretten of mogelijke aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.