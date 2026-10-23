Gat in dak van woonboerderij door omgewaaide boom in Volkel

Een boom is vrijdagavond door de harde wind op een woonboerderij gevallen aan de Wisselstraat in Volkel. In het dak zit een groot gat. De boom heeft ook de serre aan achterkant van het huis geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De boom is door de val op het dak in tweeën gebroken. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Een deel van de boom wordt door een kraan weggehaald. De Venstraat is afgesloten tot de kraan weg is.

Het dak ligt open en er zal een noodoplossing gemaakt moeten worden voor de regen. Stichting Salvage is naar de woonboerderij gekomen en regelt de nazorg en het afhandelen van de schade voor de bewoners.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.

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