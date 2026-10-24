Trucker overleeft crash en brand Gilze, vraagtekens rond slachtoffers auto

De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij de botsing met een auto op de Langenbergseweg in Gilze zaterdagochtend vroeg heeft die botsing overleefd. Dat laat de politie weten. Over het aantal slachtoffers in de betrokken auto, kan de politie rond elf uur zaterdagochtend nog niets zeggen. Daarvoor is de ravage nog te groot.

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