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Trucker overleeft crash en brand Gilze, vraagtekens rond slachtoffers auto
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De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij de botsing met een auto op de Langenbergseweg in Gilze zaterdagochtend vroeg heeft die botsing overleefd. Dat laat de politie weten. Over het aantal slachtoffers in de betrokken auto, kan de politie rond elf uur zaterdagochtend nog niets zeggen. Daarvoor is de ravage nog te groot.
Een van de twee voertuigen zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. Welk voertuig, moet onderzoek uitwijzen. De auto belandde bij de botsing grotendeels onder de vrachtwagen.
De politie verwacht dat het onderzoek naar de botsing heel de middag zal duren. Voor de berging van de vrachtwagen en de auto komen zware kraanwagens naar de Langenbergseweg. De Langenbergseweg blijft vanwege de ravage voorlopig dicht.
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