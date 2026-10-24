NAC pleit Van Hooijdonk vrij van belangenverstrengeling bij transfer zoon

Pierre van Hooijdonk is vrijgepleit van belangenverstrengeling bij de transfer van zoon Sydney. Dat meldt NAC in een bericht op zijn website.

De voormalige spits en oud-international kwam eind april in opspraak , omdat hij zich als technisch adviseur zou hebben gemengd in het transfervrije vertrek van zijn zoon naar de Portugese club Estrela Amadora. Er ontstond veel ophef over zijn vermeende belangenverstrengeling en supporters van de club keerden zich ook tegen hem.

"Op grond van het interne onderzoek en de externe toetsing wordt geconcludeerd dat het besluit om Sydney van Hooijdonk transfervrij te laten vertrekken is genomen volgens de juiste procedures binnen de governance", aldus aandeelhouder STAK in het bericht.

Van Hooijdonk legde destijds als gevolg van de commotie zijn taken als technisch adviseur neer.

STAK, dat destijds al het onderzoek instelde, geeft nu aan dat Van Hooijdonk niets verkeerd heeft gedaan. De aandeelhouder doet wel de aanbeveling een protocol vast te stellen voor de wijze waarop een functionaris zich formeel terugtrekt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Verder roept STAK op om geen vertrouwelijke informatie te lekken naar de media.