Josephine uit Den Bosch is pas 19 en draait op ADE tussen de wereldsterren

De grootste dj's van de wereld draaien op het Amsterdam Dance Event (ADE). Tussen alle sterren staat ook Josephine Daelmans uit Den Bosch. Ze is nog maar net 19, maar staat zondag al voor de derde keer op ADE als DJ JSPHN.

De schuiven van het mengpaneel gaan open. Vol trots laat Josephine de tune horen waarmee ze haar optreden zondag begint. "Als ik dit hoor, voel ik meteen de spanning. Maar ik heb er ook heel veel zin in."

Het podium van het Amsterdam Dance Event is voor de Bossche DJ JSPHN geen onbekend terrein. Toen ze zeventien was, stond ze daar als jongste vrouwelijke dj ooit in Club Escape. Nu draait ze er al voor de derde keer. "Als je dat drie jaar geleden had gezegd dan had ik het niet geloofd. Het is bizar en onwerkelijk maar ook zo leuk!"

Josephine was als klein meisje altijd al met muziek bezig. Ze zong, danste en speelde piano. Voor haar tiende verjaardag kreeg ze een dj-set. "Ik wist niet eens hoe die aan moest en welke knopjes erop zaten. Vier jaar geleden heb ik 'm weer eens uit de kast gehaald en toen besefte ik dat het echt heel leuk was. Ik ben les gaan nemen en heb een betere set gekocht. Zo ging het steeds verder."

Dit weekend staat ze als DJ JSPHN tussen de grootste dj's van de wereld. Er worden 650.000 bezoekers verwacht. En dat zorgt natuurlijk voor ,gezonde spanning. "Het uur voor mijn optreden word ik helemaal gek. Maar als ik er eenmaal sta en ik zie de mensen dansen en lachen, dan is het zo te gek. Dan vergeet ik alles."

Josephine kijkt dan ook enorm uit naar haar optreden op het Amsterdam Dance Event. "Ik denk dat ik weer spannend vind. Maar als ik er sta en ik zie papa en mama trots kijken en zie dat mensen mijn muziek leuk vinden, is dat echt geweldig."