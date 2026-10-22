Bredase dj's zwemmen in het geld: deze plaatjesdraaier spant ruim de kroon

Breda is hofleverancier van stinkend rijke dj's, zo becijfert de Quote. Aanleiding voor het lijstje is de start van het Amsterdam Dance Event (ADE). Het enorme evenement, dat de hoofdstad omtovert tot een walhalla voor liefhebbers van elektronische muziek, trapte woensdag af. Ook twee andere dj's uit de Baroniestad harken de poen flink binnen en scoren hoog op de lijst.

Optredens, platenlabels en huizen De Bredanaar verdient zijn geld voor een aanzienlijk deel met optredens over de hele wereld. Zo staan er deze maand alleen al shows gepland in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar ook zijn investeringen in vastgoed en meerdere platenlabels leverden hem een behoorlijk volle kluis op.

Volgens Quote heeft de inmiddels 57-jarige Tijs Verwest, bij menig luisteraar beter bekend als Tiësto, de zwaarste beurs van alle plaatjesdraaiers in ons land.

Ook stipt het blad nog even aan dat Verwest met zijn miljoenenclaim tegen advieskantoor Greenberg Traurig nog eens miljoenen extra kan binnenharken. De zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad.



Miljoenenclaim

De badmuts kan dus bijna op voor een Dagobert Duck-achtige plons in de centjes. Het vermogen van Tiësto wordt becijferd op 215 miljoen euro. Dat is ruim 115 miljoen euro meer dan de nummer twee op de lijst, de Leidse dj Armin van Buuren.

Daarnaast pronken ook dj's als Martin Garrix (56 miljoen), Afrojack (31 miljoen) en Hardwell (20 miljoen) in het lijstje. Ook is er een ereplek voor twee stadsgenoten van Tiësto. Te beginnen met de nummer vijf op de lijst van rijkste EDM-koningen des vaderlands: Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell. Hoewel hij een flinke pauze in zijn carrière had en 3,5 jaar niet op de bühne verscheen, liegt ook zijn vermogen er niet om.

Van de Corput draait inmiddels weer plaatjes als nooit tevoren en dat levert hem bepaald geen onaardig zakcentje op. Volgens Quote is de 38-jarige dj ongeveer 20 miljoen euro waard. Na zijn terugkeer in de muziekscène werd hij in 2023 ook benoemd tot ereburger van Breda

Rijk van de remixes

Grote sterren als Madonna, Rihanna en Bruno Mars trokken eerder aan de bel bij de in Breda geboren dj Fadil El Ghoul, beter bekend als R3HAB. Hij staat vooral bekend om remixes van grote hits als All Around The World (La La La), Sunny met Boney M. en 24K Magic.

Dat leverde ook deze Bredanaar behoorlijk wat knaken op. Met ongeveer 6,8 miljard streams op zijn naam becijferde het blad op basis van eerdere jaarrekeningen dat El Ghoul zo'n 8,5 miljoen euro waard is. Zoals ABBA ooit al zo mooi zong: "Money, money, money. It's a rich man's world."