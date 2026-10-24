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Crash auto en truck Gilze: automobilist overleden, geen andere inzittenden

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Van de vrachtwagen bleef na de brand weinig over (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Van de vrachtwagen bleef na de brand weinig over (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

De bestuurder van de auto die zaterdagochtend betrokken was bij de botsing aan de Langenbergseweg in Gilze, is overleden. Vermoedelijk kwam de auto op de verkeerde weghelft terecht. Dat meldt de politie.

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Geschreven door
Redactie

De botsing gebeurde rond zeven uur. De auto kwam grotendeels onder de vrachtwagen terecht. De vrachtauto vloog vervolgens in brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer om de brand te blussen.

Door de brand en de ravage kon de politie eerder op de dag nog niets zeggen over aantal slachtoffers. Het was toen wel al bekend dat de vrachtwagenchauffeur het ongeluk had overleefd. 

De weg is afgesloten en de politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. 

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