'Ja ik wil!', Marjolein zegt ja-woord tegen haar eigen horrorclown

De een vindt het fantastisch, de ander vindt het niks: enge horrorhuizen. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag bleek dat daar de liefde, zelfs tussen monsters en zombies, zomaar kan opbloeien. Marjolein de Braber gaf tijdens de Terror Nights in Standdaarbuiten het ja-woord aan ‘haar’ enge clown Michael.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Daar zit ze dan, geschminkt als angstaanjagende zombie, met nepbloed en wonden op haar gezicht. Marjolein krijgt in het holst van de nacht een blinddoek en koptelefoon op en wordt in een rolstoel op het podium van de Terror Nights gezet. Om haar heen dartelt een groep akelige clowns: eentje in het blauw, eentje in het rood en eentje in het groen. Wanneer ze zit, denkt ze dat het om een schrikdemonstratie gaat. Een voor een worden haar zintuigen uitgeschakeld. Een groenharige professor legt belerend uit dat het om het ultieme terror-gevoel gaat. Ja, dat zal later blijken. 'Terror-gevoel'

Ze klemt haar handen stevig om de armleuningen van de rolstoel. Wat ze op dat moment niet ziet, is dat een van de clowns, de groene, een klein doosje uit zijn zak tovert. “We gaan je nu het ultieme terror-gevoel geven”, zegt de professor, terwijl hij de dame van haar koptelefoon en blinddoek ontdoet. Voor haar staat de enge clown. Hij trekt zijn masker af en zakt op één knie. Het doosje gaat open: er zit een ring in. “Lieve Marjolein, wil je met me trouwen?”, vraagt hij. Ze slaat meteen haar hand voor haar mond en knikt instemmend. “Ja!”

Ontmoet tussen de griezels

Het publiek begint te juichen en ook de andere horrorclowns dartelen in het rond en springen van geluk de lucht in. De twee bezegelen het aanzoek met een kus, terwijl Marry You van Bruno Mars uit de speakers klinkt. De twee tortelduifjes liepen elkaar zo’n twee jaar geleden tegen het lijf bij de Terror Nights. Het was liefde op het eerste, in dit geval met nepbloed doordrenkte, gezicht. 'Totaal niet verwacht'

“Ik dacht goh, leuk ik meld me aan om acteur te zijn”, zegt Marjolein. Dat gebeurde ook: de twee joegen menig bezoeker de stuipen op het lijf. En daar, tussen de griezelige geesten en megalomane monsters, vonden ze uiteindelijk de liefde. Inmiddels zijn ze beide het kloppende hart van de vijf spookhuizen, ze geven leiding aan 175 acteurs. “Het liep al snel wel ietsje anders dan gedacht”, lacht de zombie bride-to-be naar clownlief. “Het is een hele mooie afsluiting van vandaag”, lacht Michael van Zonneveld, die het aanzoek deed. Hij is ook een van de organisatoren van het alsmaar groeiende halloweenevenement. “Ik zat echt vol spanning, alles hoort erbij.” Nog iets verschrikter dan haar grime haar al deed lijken, komt Marjolein van het podium af. “Ik had het totaal niet verwacht”, roept ze. Horrorbruid

“We hadden het er wel eens over gehad, maar ik dacht: dat doet hij nooit”, zegt ze met een lach. “Volgend jaar volgt de bruiloft. Als horrorbruid!" Als dit niet het begin is van een Brabantse Addams Family, dan weten wij het ook niet meer.