PSV-Feyenoord gaat om meer dan punten: miljarden-WK lonkt
PSV en Feyenoord spelen zondagmiddag om 14.30 uur niet alleen om eredivisiepunten. Op de achtergrond speelt een bijzonder lucratieve strijd: wie van de twee mag in 2029 naar het WK voor clubs? Bij dat toernooi ging in 2025 al ruim een miljard dollar aan prijzengeld rond.
Die prijzenpot groeit in 2029 naar verluidt flink verder. Deelname aan het toernooi kan een club daardoor een grote financiële voorsprong geven op de rest van Nederland.
Virtueel tiende
PSV kan dit seizoen een serieuze stap zetten richting dat WK. Clubs plaatsen zich via hun resultaten in de Champions League tussen 2024 en 2028 (alleen het hoofdtoernooi). Daaruit volgt een ranglijst met coëfficiënten, een soort puntentelling. PSV staat daarop virtueel tiende, genoeg voor plaatsing. De enige Nederlandse concurrent is Feyenoord, op de vijftiende plaats.
Wint Feyenoord zondag van PSV, dan is het gat tussen de twee in de eredivisie zeven punten. Plaatst Feyenoord zich vervolgens voor de Champions League van volgend seizoen en PSV niet, dan hebben de Rotterdammers vóór de zomer van 2028 nog maar vier overwinningen meer nodig dan PSV om op de ranglijst over de Eindhovenaren heen te gaan.
WK met clubs
Het WK voor clubs ging in 2025 op verzoek van FIFA-baas Gianni Infantino volledig op de schop. Sindsdien komen 32 van ‘s werelds beste clubs eens per vier jaar in de zomer samen. Het is een echt WK zoals je dat kent van het landenvoetbal, met een groepsfase en knock-outwedstrijden, maar dan met clubs.
Met de huidige kwalificatieregels ligt PSV op koers om zich voor het WK van 2029 als eerste Nederlandse club in het nieuwe miljardenbal te mengen. Er gaan twaalf Europese clubs naar het WK: de winnaars van de Champions League, aangevuld met de clubs met de hoogste coëfficiënten.
Twee clubs per land
De top twaalf lijkt op het eerste gezicht onhaalbaar voor clubs uit de eredivisie. Maar één regel biedt hoop: er mogen maximaal twee clubs per land meedoen, tenzij het om een Champions League-winnaar gaat.
Schonen we de ranglijst op met die regel, dan staat PSV na de overwinning op FC Porto van afgelopen week met 39 punten tiende en dus virtueel op plaatsing. Feyenoord staat met 25 punten gedeeld vijftiende en lijkt er net buiten te vallen.
Uitdager Club Brugge
Feyenoord kan nog flink inlopen, want op de twaalfde, dertiende en veertiende plek staan Atalanta, Benfica en AS Monaco. Geen van die clubs speelt dit seizoen in de Champions League. Per overwinning zijn drie punten te verdienen, per gelijkspel één.
De grote uitdager voor de Nederlandse clubs staat op de elfde plek: Club Brugge. Net als PSV heeft de Belgische club 39 punten. Op 4 november speelt Club Brugge in het Philips Stadion tegen PSV. Houdt PSV de punten in Eindhoven, dan doet de club zichzelf én Nederland een bijzonder groot plezier.