PSV-Feyenoord gaat om meer dan punten: miljarden-WK lonkt

PSV en Feyenoord spelen zondagmiddag om 14.30 uur niet alleen om eredivisiepunten. Op de achtergrond speelt een bijzonder lucratieve strijd: wie van de twee mag in 2029 naar het WK voor clubs? Bij dat toernooi ging in 2025 al ruim een miljard dollar aan prijzengeld rond.

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Die prijzenpot groeit in 2029 naar verluidt flink verder. Deelname aan het toernooi kan een club daardoor een grote financiële voorsprong geven op de rest van Nederland. Virtueel tiende

PSV kan dit seizoen een serieuze stap zetten richting dat WK. Clubs plaatsen zich via hun resultaten in de Champions League tussen 2024 en 2028 (alleen het hoofdtoernooi). Daaruit volgt een ranglijst met coëfficiënten, een soort puntentelling. PSV staat daarop virtueel tiende, genoeg voor plaatsing. De enige Nederlandse concurrent is Feyenoord, op de vijftiende plaats. Wint Feyenoord zondag van PSV, dan is het gat tussen de twee in de eredivisie zeven punten. Plaatst Feyenoord zich vervolgens voor de Champions League van volgend seizoen en PSV niet, dan hebben de Rotterdammers vóór de zomer van 2028 nog maar vier overwinningen meer nodig dan PSV om op de ranglijst over de Eindhovenaren heen te gaan.