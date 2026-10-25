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Ontdek

Hondenpoep laten liggen? Dan komt je hond door deze app op wanted-poster

Aangepast
De DrolDetector in gebruik (foto: Fama Volat).
De DrolDetector in gebruik (foto: Fama Volat).

Laat je de poep van je hond liggen? Dan hangt er misschien binnenkort een ‘wantedposter’ van je hond op straat. Gedragsbureau Fama Volat uit Eindhoven bedacht daarvoor de DrolDetector-app. Het bureau wil hondenbezitters laten merken dat ze niet ongezien wegkomen met achtergelaten hondenpoep.

Profielfoto van Studio040
Geschreven door
Studio040

De DrolDetector werkt met kunstmatige intelligentie (AI). Die analyseert de foto die je instuurt. Aan de hand van kenmerken zoals het vermoedelijke ras en de gewichtsklasse van de hond maakt de app een fictief signalement van de dader, schrijft Studio040.

Gezien worden
Fama Volat bedacht de app om hondenbezitters bewuster te maken van het probleem. Met het experiment wil het bureau laten zien dat mensen ongewenst gedrag minder snel vertonen als ze het gevoel hebben dat ze gezien kunnen worden.

Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS uit 2023 blijkt dat bijna zes op de tien Nederlanders last hebben van hondenpoep in hun wijk. Buiten de grote steden hebben mensen minder last van rondslingerende hondendrollen.

Een poster van 'de dader' (foto: Fama Volat).
Een poster van 'de dader' (foto: Fama Volat).

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