Jesse Klaver scoort goed in peilingen, maar hoopt niet op verkiezingen

PRO-leider Jesse Klaver uit Roosendaal staat er goed voor: in de meeste zetelpeilingen voor de Tweede Kamer komt zijn partij uit op ongeveer dertig zetels. Toch hoopt hij niet dat er snel nieuwe verkiezingen komen. “Dat is niet goed voor Nederland”, zegt hij in de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG.

Toch zit hij niet te wachten op verkiezingen op korte termijn. Dan beginnen de verkiezingen en de hele formatie wéér van vooraf aan. En dan duurt het nóg langer voordat een regering plannen voor het land kan maken.

Als er nu verkiezingen zouden zijn en PRO inderdaad de grootste zou worden, dan zou Klaver waarschijnlijk de nieuwe premier zijn . Dat zou hij ook wel willen. “Natuurlijk. Als je politicus bent, moet je ook bereid zijn om het land te willen leiden.”

Laag vertrouwen

Al die onzekerheid zorgt ervoor dat Nederlanders minder positief zijn over Den Haag. Nog maar 25 procent van de mensen heeft vertrouwen in de politiek, blijkt uit onderzoek. Zo laag was dat percentage sinds 2016 niet meer.

“Dat is heel erg zorgelijk”, zegt Klaver. “Het gaat wel om het landsbestuur. Het zegt iets als mensen dat niet meer kunnen vertrouwen. De verantwoordelijkheid om dit vertrouwen terug te winnen ligt bij de politiek.”

Maar hoe dan? In een tijd waarin op sociale media veel nepnieuws rondgaat, is dat lastig. Klaver merkt dat zelf ook. “Ik kom soms mensen tegen die beweren dat ik iets zou hebben gezegd. Mensen zeggen bijvoorbeeld: jij wil iedereen het land in laten. Dan denk ik: waar heb je dat vandaan? Dan blijkt dat daar artikelen en filmpjes met AI over zijn gemaakt.”

Liever meegeregeerd

Voor nu moet PRO het doen met een plek in de oppositie. Klaver maakte er het afgelopen jaar geen geheim van dat hij graag in de regering had gezeten. “Ik denk dat dit verstandig was voor Nederland”, zegt hij. “Dan was er een meerderheidskabinet geweest en dus ook meer stabiliteit. Die is er nu niet. In Den Haag is alles heel onzeker.”

Toch doet hij wat hij kan in de oppositie. “We willen alsnog een constructieve bijdrage leveren en resultaten boeken. Dat lukt ook. Het kabinet wilde bijvoorbeeld bezuinigen op uitkeringen die mensen krijgen als ze werkloos of ziek worden. Die bezuinigingen hebben we van tafel gekregen.”