Dit weten we over de aanval van de panter op verzorgster in Beekse Bergen
Een verzorgster van Beekse Bergen is zwaargewond geraakt toen een Perzische panter haar aanviel. Ze is zaterdag geopereerd en de nacht doorgekomen, maar haar toestand blijft heel zorgelijk, zegt een woordvoerder van het park zondagochtend. De vrouw wordt in slaap gehouden en is nog niet aanspreekbaar. Dit weten we tot nu toe.
Wat is er gebeurd?
De vrouw, die al 25 jaar bij Beekse Bergen werkt, maakte rond elf uur samen met een collega een ronde bij de roofdieren. Toen ze alleen in het binnenverblijf was, viel een Perzische panter haar aan. Na de aanval heeft de vrouw zelf om hulp geroepen via de portofoon.
De verzorgster werd door haar collega’s gevonden in het panterverblijf. Zij sloegen direct groot alarm. Hulpdiensten rukten uit en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.
Hoe gaat het nu met de verzorgster?
De verzorgster is zaterdag geopereerd. Ze is de nacht doorgekomen, maar haar situatie is nog steeds heel zorgelijk, vertelt een woordvoerder van Beekse Bergen zondagochtend. De vrouw is nog niet aanspreekbaar en wordt in slaap gehouden.
Hoe kon dit gebeuren?
Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, omdat er geen camera’s in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie is zaterdag meteen een onderzoek gestart. Beekse Bergen voert zelf ook onderzoek uit naar hoe de panter de vrouw kon aanvallen.
De panters zaten door de storm in het binnenverblijf in plaats van buiten. Dat was genoteerd en die informatie was overgedragen, maar het is onduidelijk of de aangevallen verzorgster dat wist.
Wat is het protocol?
Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de roofdieren. Volgens een woordvoerder van Beekse Bergen werken de verzorgers altijd in duo’s. Ze zijn dus bij elkaar in de buurt, maar gaan los van elkaar een verblijf binnen. Zo kunnen er nooit twee mensen tegelijk een deur openzetten, want dat kan gevaarlijk zijn. In dit opzicht lijkt het protocol te zijn gevolgd, maar ergens is er dus toch iets fout gegaan.
Hoe reageert Beekse Bergen?
Martin van Hees, hoofd dierenverzorging van Beekse Bergen, reageert geschokt op de aanval. “We weten dat er een risico is als je met gevaarlijke dieren werkt, maar dit wil je nooit meemaken. Het is een heel ervaren dierenverzorgster, altijd heel alert op veiligheid. Het is dieptriest dat dit is gebeurd. Maar we weten dat zoiets kan gebeuren als je werkt met gevaarlijke dieren.”
Wat gaat er met de panter gebeuren?
De panter die de verzorgster heeft aangevallen, wordt niet afgemaakt. De dieren worden verzorgd zoals normaal, zegt de woordvoerder. Volgens haar hebben de dieren in principe natuurlijk gedrag laten zien. “Het zijn en blijven roofdieren.”