Navigatie overslaan
Ontdek

Eindhovens bedrijf hoopt op doorbraak bij moeilijk te behandelen migraine

Foto: Studio040.
Foto: Studio040.

Het Eindhovense medische techbedrijf Salvia BioElectronics start in de Verenigde Staten een groot onderzoek naar een nieuwe behandeling tegen migraine: implantaten onder de huid.

Profielfoto van Studio040
Geschreven door
Studio040

Naar verwachting doen zo’n 150 mensen mee, verspreid over meer dan twintig ziekenhuizen en klinieken. De onderzoekers willen vaststellen of de behandeling veilig is en werkt bij volwassenen met migraine die moeilijk te behandelen is. Dat schrijft Studio040.

Zo werkt het
Het MySalvia-systeem bestaat uit twee dunne implantaten die onder de huid van het voorhoofd en het achterhoofd komen. Die beïnvloeden zenuwen die een rol spelen bij migraine. Patiënten zetten de behandeling zelf aan met een draagbaar apparaatje.

De Amerikaanse studie bouwt voort op eerdere onderzoeken in Europa. Salvia hoopt met de nieuwe studie meer bewijs te verzamelen dat de behandeling werkt.

Nog niet goedgekeurd
Het systeem is nog niet goedgekeurd voor commercieel gebruik. Of het veilig is en goed werkt, wordt nog onderzocht.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.