Eindhovens bedrijf hoopt op doorbraak bij moeilijk te behandelen migraine

Het Eindhovense medische techbedrijf Salvia BioElectronics start in de Verenigde Staten een groot onderzoek naar een nieuwe behandeling tegen migraine: implantaten onder de huid.

Naar verwachting doen zo’n 150 mensen mee, verspreid over meer dan twintig ziekenhuizen en klinieken. De onderzoekers willen vaststellen of de behandeling veilig is en werkt bij volwassenen met migraine die moeilijk te behandelen is. Dat schrijft Studio040 .

Zo werkt het

Het MySalvia-systeem bestaat uit twee dunne implantaten die onder de huid van het voorhoofd en het achterhoofd komen. Die beïnvloeden zenuwen die een rol spelen bij migraine. Patiënten zetten de behandeling zelf aan met een draagbaar apparaatje.

De Amerikaanse studie bouwt voort op eerdere onderzoeken in Europa. Salvia hoopt met de nieuwe studie meer bewijs te verzamelen dat de behandeling werkt.

Nog niet goedgekeurd

Het systeem is nog niet goedgekeurd voor commercieel gebruik. Of het veilig is en goed werkt, wordt nog onderzocht.