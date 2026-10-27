Verzorgster overlijdt aan verwondingen na panteraanval Beekse Bergen
De verzorgster van de Beekse Bergen die zaterdagochtend werd aangevallen door een Perzische panter, is dinsdagochtend aan haar verwondingen overleden.
De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in het binnenverblijf van de mannetjespanters. Ze raakte bij de aanval ernstig gewond aan haar hoofd en nek.
Kritieke toestand
De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na de aanval was de vrouw nog aanspreekbaar. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat de verzorgster en de panter tegelijkertijd in hetzelfde verblijf waren. Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de dieren. Na de aanval wist de vrouw via een portofoon nog zelf haar collega's te alarmeren.
In slaap gehouden
Eenmaal in het ziekenhuis werd de verzorgster vrijwel direct geopereerd. Die operatie verliep volgens een woordvoerder van het park naar behoren, maar haar toestand bleef desondanks "zorgelijk". De vrouw kwam de nacht door, maar werd zondag in slaap gehouden en was niet aanspreekbaar.
Toen gaf een woordvoerder van het park al aan dat er geen verbetering in de gezondheid van de vrouw zat, de kans op herstel zou heel erg klein zijn. Uiteindelijk bezweek ze dinsdag aan haar verwondingen.
40 jaar werkzaam bij Beekse Bergen
"De verzorgster begon op 17-jarige leeftijd bij Safaripark Beekse Bergen en werkte hier, met korte tussenpozen, al bijna 40 jaar. Haar overlijden raakt ons allemaal diep en we leven intens mee met haar familie, vrienden en naasten", laat een woordvoerster van de Beekse Bergen weten. "Op dit moment ligt onze volledige aandacht bij de ondersteuning van haar familie en haar collega's."
In het dierenpark wordt een plek ingericht om condoleances achter te laten. "Wij vragen om begrip en rust voor haar nabestaanden en onze medewerkers, zodat zij dit ingrijpende verlies kunnen verwerken."
Onderzoek
Zowel het park als de Nederlandse Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de aanval. Het is nog niet duidelijk wat zich precies in het verblijf heeft afgespeeld. Volgens het park hangen er geen camera's. De panters zaten zaterdag binnen vanwege storm Austen die eerder die nacht over het land raasde.
Na het incident verandert er niets aan de verzorging van de panters. De dieren verblijven buiten en worden zoals gewoonlijk verzorgd. De dieren hebben in principe natuurlijk gedrag laten zien, zei een woordvoerder van het park eerder tegen Omroep Brabant. “Het zijn en blijven roofdieren.”
Hier lees je alle verhalen over de panteraanval in de Beekse Bergen.