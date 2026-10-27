Verzorgster overlijdt aan verwondingen na panteraanval Beekse Bergen

De verzorgster van de Beekse Bergen die zaterdagochtend werd aangevallen door een Perzische panter, is dinsdagochtend aan haar verwondingen overleden.

De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in het binnenverblijf van de mannetjespanters. Ze raakte bij de aanval ernstig gewond aan haar hoofd en nek. Kritieke toestand

De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na de aanval was de vrouw nog aanspreekbaar. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat de verzorgster en de panter tegelijkertijd in hetzelfde verblijf waren. Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de dieren. Na de aanval wist de vrouw via een portofoon nog zelf haar collega's te alarmeren. In slaap gehouden

Eenmaal in het ziekenhuis werd de verzorgster vrijwel direct geopereerd. Die operatie verliep volgens een woordvoerder van het park naar behoren, maar haar toestand bleef desondanks "zorgelijk". De vrouw kwam de nacht door, maar werd zondag in slaap gehouden en was niet aanspreekbaar.