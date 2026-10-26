Crowdfunding om ouders Milou te steunen in juridische strijd na euthanasie

Voor de ouders van Milou Verhoof uit Bavel, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed na euthanasie, is zaterdag een crowdfunding gestart. De actie moet helpen de juridische kosten te betalen van een tuchtprocedure die de ouders zijn begonnen, nadat veertien artsen en psychiaters zich in een brandbrief kritisch hadden uitgelaten over de euthanasie van hun dochter.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens de initiatiefnemers van de crowdfunding zijn de kosten inmiddels opgelopen tot tienduizenden euro's. Milou overleed op 2 oktober 2023 op 17-jarige leeftijd. Ze kampte al jaren met ernstige psychische problemen en onderging verschillende behandelingen en opnames. Uiteindelijk kreeg zij euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Brandbrief

Het overlijden van Milou leidde daarna tot discussie. Veertien artsen en psychiaters stuurden in april 2024 een brandbrief naar het Openbaar Ministerie. Daarin spraken zij hun steun uit voor een verzoek om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de euthanasie van Milou. De briefschrijvers stelden vragen over de wilsbekwaamheid van Milou. Ook wilden zij onderzocht zien in hoeverre haar ouders en de betrokken psychiaters invloed hebben gehad op haar keuze voor euthanasie. Volgens de ouders waren die zorgen onterecht. Zij wijzen erop dat de ondertekenaars niet betrokken waren bij de behandeling van hun dochter, haar nooit hebben gesproken en geen inzage hadden in haar medisch dossier. De ouders wonnen bovendien een kort geding om de namen van eerder anoniem gebleven briefschrijvers openbaar te krijgen.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) beoordeelde de euthanasie van Milou later uitgebreid. Vanwege haar jonge leeftijd werd de zaak extra zorgvuldig bekeken. De commissie concludeerde uiteindelijk dat aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen was voldaan. Meer dan alleen Milou

De ouders besloten daarop een tuchtklacht in te dienen tegen dertien van de veertien ondertekenaars van de brandbrief. Een van de artsen bood excuses aan en werd daarom buiten de klacht gehouden. Volgens de initiatiefnemers van de crowdfunding gaat de zaak om meer dan alleen Milou. Zij vinden dat artsen zorgvuldig moeten omgaan met uitspraken over individuele patiënten als zij niet betrokken zijn geweest bij de behandeling en geen kennis hebben van het dossier. Volgens hen raakt de zaak ook andere patiënten die euthanasie overwegen vanwege psychisch lijden, hun naasten en hun behandelaars. Daarom vinden zij het belangrijk dat de tuchtrechter zich uitspreekt over de vraag of de artsen in deze zaak binnen de professionele grenzen hebben gehandeld. Kosten lopen op

De crowdfundingsactie: 'Steun Ouders Milou' is niet opgezet door de ouders zelf. Op de actiepagina staat dat zij wel op de hoogte zijn van het initiatief en dankbaar zijn voor de steun, maar geen verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie. Het ingezamelde geld is bedoeld voor de juridische kosten van de tuchtprocedure en procedures die daarmee samenhangen. Volgens de initiatiefnemers zijn die kosten inmiddels opgelopen tot tienduizenden euro's. Naar verwachting lopen die verder op doordat meer betrokkenen onderdeel zijn geworden van de zaak. Mocht uiteindelijk meer geld worden ingezameld dan nodig is voor de juridische kosten, dan gaat het resterende bedrag volgens de initiatiefnemers naar de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) en Stichting Nooit Voorbij.

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We maakten een podcastaflevering over de zaak van Milou. Die kan je hieronder luisteren.