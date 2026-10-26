Europees Hof stelt vragen over Taghi en zijn straf in de EBI: dit is waarom

Nu Ridouan Taghi bijna zeven jaar in volledige isolatie zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hierover vragen gesteld aan het ministerie van Justitie. Taghi heeft 21 klachten ingediend over zijn gevangenschap en die klachten zijn de aanleiding voor de vragen aan het ministerie van Justitie, schrijft NRC.

De advocaat van Taghi, Sjoerd van Berge Henegouwen, zegt telefonisch tegen de krant dat dit betekent dat het Europese Hof "twijfelt over de juridische onderbouwing van beslissingen die eerder door de overheid zijn genomen."

Het Europese Hof vraagt aan Nederland of de gevangenschap van Taghi niet in strijd is met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, meldt NRC . Ze vragen specifiek naar de mogelijkheden die Taghi krijgt om contact te maken met medegevangenen en familie.

Als het Europese Hof de Nederlandse overheid veroordeelt tot het schenden van de mensenrechten van Taghi kan dat leiden tot een boete, stelt Van Berge Henegouwen tegenover de krant. "Belangrijker is dat bij nieuwe beslissingen over de verlenging van de detentie van Taghi rekening moet worden gehouden met de uitspraak van het Europese Hof." Deze nieuwe beslissingen kunnen invloed hebben over de plaatsing in de EBI en de mate van isolatie, maar ook over contact met de familie.

Beperkt contact

Taghi zit sinds 2019 vast in de EBI nadat hij tot levenslang werd veroordeeld voor verschillende moorden in het drugscircuit. In de EBI kunnen zware beperkingen worden opgelegd aan gevangenen, waaronder in het contact met de buitenwereld. Nadat het contact met advocaten, familie en zelfs medeverdachten meerdere keren voor problemen zorgde, kreeg Taghi strenge regels voor contact.

Hij mag alleen nog telefonisch contact hebben met familieleden die zich bij een politiebureau in Nederland laten monitoren. Hij mag helemaal geen telefoongesprekken ontvangen van familie in het buitenland. En het sturen en ontvangen van brieven wordt streng gecontroleerd. In 2025 vond een klachtencommissie dat hij hierdoor te lang moest wachten op zijn post. Zijn advocaat zei toen al dat "een ansichtkaart met twee woorden maanden op zich liet wachten".

Eerdere klacht

Het is niet de eerste keer dat Taghi klaagt over de omstandigheden in Vught. Zo vond hij dat de buitenlucht die binnenkomt te koud was en droeg hij meerdere laagjes, inclusief een jas om te slapen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nog geen reactie gegeven op de vragen van het Europese Hof.