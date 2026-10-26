Theo kiest 2 kanshebbers voor Efteling-dorp: 'Zelfs reactie uit Hongarije'

Theo Schelle (76) uit Geffen heeft twee mogelijke nieuwe onderkomens gevonden voor zijn Efteling-dorp. Na ruim tachtig reacties uit binnen- en buitenland heeft hij zijn oog laten vallen op het Speelgoedmuseum in Oosterhout en speelparadijs Kabonk in Breda. Hij wil zijn levenswerk gratis weggeven, maar er is één belangrijke voorwaarde: de huisjes moeten bij elkaar blijven.

Transport belangrijk Zijn verhaal vorige week leverde zelfs reacties op van liefhebbers België, Duitsland en Hongarije. Onder de geïnteresseerden waren onder andere tuincentra, verzorgingshuizen en particulieren. "Ik heb alle verzoeken zorgvuldig bekeken", vertelt Theo. "Ik heb gekeken waar mijn 35 Efteling-kastelen en -huisjes het beste tot zijn recht komen."

Al 26 jaar maakt Theo huisjes uit zijn favoriete pretpark tot in het kleinste detail na. Maar door zijn artrose moet hij ermee stoppen en daarom zoekt hij een liefhebber die zijn Efteling-dorp wil overnemen.

Twee kanshebbers uit Brabant zijn overgebleven: het Speelgoedmuseum in Oosterhout en speelparadijs Kabonk in Breda. "Ik heb ze nu gemaild met aanvullende vragen. Zo wil ik weten hoe ze mijn Efteling-dorp willen tentoonstellen én hoe ze het transport willen regelen. Dat laatste is belangrijk, want het is teer spul."

Afscheid nemen

De 76-jarige Geffenaar weet niet wat hem overkwam sinds hij vorige week zijn verhaal deed. "Mensen stuurden niet alleen foto's van hun woon- en slaapkamers vol Eftelingspullen, maar deelden ook emotionele verhalen", vertelt Theo. Stiekem hoopte hij dat het sprookjespark in Kaatsheuvel zich zou melden, maar dat is niet gebeurd.

Het afscheid nemen zal pijn doen voor Theo. "Ik heb zoveel plezier gehad in het maken: het zoeken naar materiaal in de container van de lokale bouwmarkt, het opmeten in de Efteling zelf en al het gepuzzel", vertelt hij glunderend bij 'zijn' Anton Pieckplein en het kasteel van Sneeuwwitje.

Deze week wil Theo de knoop doorhakken of zijn levenswerk naar Breda of Oosterhout verhuist.