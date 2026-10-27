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LIVE 112-nieuws | Wielrenner zwaargewond na botsing met auto in Reek
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11:07
Wielrenner zwaargewond na botsing met auto in Reek
Een wielrenner is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Reek. Het ongeluk gebeurde rond tien uur op de Oude Maasdijk. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.
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