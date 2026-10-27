Leo zat op de bank toen hij een gigantische knal hoorde: 'Alles is ontzet'

Leo Jacobs uit Heeze kan het dinsdagochtend nog niet echt bevatten. Maandagavond hoorde hij een gigantische knal bij zijn huis. Toen hij buiten kwam zag hij dat een auto dwars door zijn carport was gereden. "Ik ben nog steeds aan het bijkomen van de schrik."

Denk je een rustig avondje op de bank te hebben, word je ruw wakker geschud door een enorme knal. Het overkwam Leo Jacobs maandagavond. "Wij zitten rustig op de bank televisie te kijken en in een keer een klap", vertelt Jacobs dinsdagochtend. "Een gigantische knal. Ik dacht de boom is op het huis gewaaid, maar het waaide niet hard. Wij gaan naar buiten en ik zie de auto staan." Die was dwars door de dubbelsteense muur van de carport van Jacobs geknald. "In eerste instantie dacht ik dat de man onwel geworden was, maar hij was gewoon bij zijn positieven. De vrouw (red. die naast hem zat) was al uit de auto."

Jacobs deze ochtend nog altijd niet bevatten wat er precies is gebeurd. "Het was onbeschrijflijk. Vannacht om vijf uur stonden we nog te trillen. Dit is niet prettig om mee te maken, ik ben ontdaan en nog steeds aan het bijkomen van de schrik. Ik snap ook niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Ik kan er niet aan uit, niemand niet." De bestuurder en de bijrijder raakten niet gewond, hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. Voor Jacobs rest niets anders dan de schade op te nemen en zorgen dat het hersteld wordt.

"Het is onwerkelijk... alles is ontzet."

"Ik ga zo de verzekering bellen en het is te hopen dat het allemaal binnen een paar weken is opgelost. Ik denk dat de hele carport en misschien zelfs wel de keukenmuur gesloopt moet worden. Alles is ontzet." Jacobs heeft twaalf jaar geleden zelf mee geholpen de carport te bouwen. Dinsdagochtend kijkt hij wat beteuterd naar de verwoeste muur, die door enkele zware ijzeren stempels wordt gestut. "Het is onwerkelijk, dit maak je niet dagelijks mee en hopelijk gebeurt het nooit meer. Ik ben vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen."

De auto reed dwars door de muur (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).





