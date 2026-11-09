Droge zomer laat sporen na: kan Sinterklaas aanmeren in Grave?

Sinterklaas kan bij de intocht in Grave gewoon aanmeren, ondanks de kurkdroge zomer. De droogte zorgde in verschillende rivieren voor historisch weinig water en voor scheuren in dijken. Daarom controleren dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas en Bart Faber van Rijkswaterstaat de kade én het waterpeil in het stadje aan de Maas.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met een prikstok loopt Jacobs over de Maaskade, de plek waar de Sint moet aanmeren. Met die speciale stok kijkt de dijkgraaf of er scheuren in de dijk zitten en hoe diep die zijn. “Het is natuurlijk erg droog geweest deze zomer. Het kan dan zijn dat een dijk uitdroogt en daardoor gaat scheuren.” Dat is vooral belangrijk omdat er tijdens de intocht veel mensen op en rond de dijk staan. “Er staan hier dan duizenden kinderen op de kade, dus het moet natuurlijk wel veilig zijn”, zegt Jacobs. Bij diepe scheuren kan een dijk minder stevig worden. “Als er dan veel mensen op staan, kan die wegglijden. Dat wil je echt voorkomen. Al is de dijk hier in orde.”

"De Sint kan zeker aanmeren, daar zit ik niet over in."

De kade is dus klaar om de goedheiligman te verwelkomen. Maar hoe staat het met de hoogte van de Maas? Deze zomer stroomde er niet eerder zo weinig water door de Nederlandse rivieren. De Rijn zakte zelfs onder het laagterecord van 1947.

Dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas met een prikstok op de kade waar Sinterklaas gaat aanmeren in Grave (foto: Tom Berkers).

In een debat in de Tweede Kamer vroeg Kamerlid Hidde Heutink zich bezorgd af of de pakjesboot wel kan aanmeren in Grave. Bart Faber van Rijkswaterstaat kan die vraag beantwoorden. “De Sint kan zeker aanmeren, daar zit ik niet over in.” Dat goede nieuws grijpt hij niet zomaar uit de lucht. “Dat meten doen wij met heel veel meetapparatuur op heel veel verschillende plekken in en rond de Maas. De rivier staat laag, maar hij staat wel hoog genoeg om scheepvaart gewoon door te laten gaan. Dus ik denk dat het wel goed moet komen.”

“Je kunt het zien als enorme badkuipen vol water.”

Rijkswaterstaat is onder andere verantwoordelijk voor het regelen van het waterpeil van de rivieren. Anders dan de Rijn heeft de Maas zeven grote stuwen en sluizen, waardoor het water op bevaarbare hoogte kan blijven. “Nu er zo weinig water is, kunnen we het water vasthouden door de kleppen naar beneden te doen.” “Je kunt het zien als enorme badkuipen vol water”, legt Faber uit. “Tussen iedere stuw houden we water vast. Als er te weinig water is, bewaren we het. Als er te veel is, laten we het door. Als we dat niet hadden gehad, dan was scheepvaart ook hier lastiger geweest. Het is super dat Sinterklaas hier aanmeert. Het komt dus helemaal goed.”

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Lees hier wat je allemaal kunt verwachten.