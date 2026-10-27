Geen extra straf voor man die dreigde met aanslag op school: 'Was dronken'

Een 22-jarige man krijgt in hoger beroep toch geen voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van twee docenten van basisschool De Coppele in Oisterwijk. De man impliceerde in november van 2023 dat hij een aanslag ging plegen op of bij de school. Het gerechtshof in Den Bosch concludeert dinsdag dat de man op dat moment dronken was. Volgens het hof is de man bovendien geen extremist.

Ook riep hij meermaals termen als “kill, kill” en “Allahu Akbar” (God is de grootste). Hij wees daarbij naar zijn buik. Daarna verliet de man de school. Er volgden uren van enorme spanning in en om de school. Ook bewoners in de directe omgeving beleefden hectische en spannende momenten.

De man, destijds 20 jaar oud, ging op 14 november 2023 ‘s ochtends een basisschool in zijn woonplaats Oisterwijk binnen. De school was op dat moment eigenlijk nog niet open. De man liep alsnog een klaslokaal binnen en zei tegen twee docenten dat hij een bom en een vuurwapen bij zich had.

Verslaving en geen bewijs van extremisme

De rechtbank eiste in 2024 een celstraf van achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Daarbij moest de man zich laten behandelen in een afkickkliniek. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod opgelegd. De man heeft zijn gevangenisstraf van negen maanden uitgezeten.

Volgens gedragsdeskundigen was de man tijdens de dreigementen verslaafd en verminderd toerekeningsvatbaar. “Zij schatten daarnaast het risico op gewelddadig extremisme in als laag, omdat zij geen achterliggend terroristisch motief of islamitische radicalisering bij hem hebben geconstateerd”, aldus het hof dinsdag over de man.

Net als de experts denkt het hof niet dat het hier gaat om “een persoon met extreme ideologieën, die een vooropgezet plan had om een terroristisch aanslag te plegen.” Het hof vindt dat de man “op een impulsieve en beschonken manier heeft gehandeld en onvoldoende heeft stilgestaan bij de gevolgen van zijn daden.”

Andere conclusie dan de rechtbank

Anders dan de rechtbank vindt het hof het daarom niet nodig de man ook een voorwaardelijke straf met die bijzondere voorwaarden op te leggen.

De man wordt bovendien al meer dan twee jaar begeleid door de reclassering en heeft sindsdien een klinisch behandeltraject afgerond. Ook is hij gestart met een re-integratietraject bij het UWV en is hij gestopt met blowen en drinken. Het hof vindt dat het daarom bij de onvoorwaardelijke straf van negen maanden mag blijven.