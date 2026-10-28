Gemeente en horeca Tilburg zijn er nog niet uit over de Elfde van de Elfde

"Er is geen witte rook, maar er is ook geen zwarte rook." Dat is volgens Alex Boonmann van de Tilburgse horeca de uitkomst van een gesprek over hoe het nou verder moet op de Elfde van de Elfde. "De standpunten zijn uitgewisseld, die zijn helder. Volgende week praten we verder", zegt Boonmann namens het bestuur van de Tilburgse horeca.

Iedereen is welkom op deze feesten, vinden alle partijen. Maar tieners zijn een kwetsbare groep. De ondernemers willen de mogelijkheid behouden om hen te mogen weigeren als het te druk is of als ze dronken zijn, omdat ze thuis hebben ingedronken. In een overeenkomst van de gemeente staat nu dat iedereen welkom is. Dus ook tieners.

Dinsdagavond kwamen gemeente en horeca bij elkaar om over de Elfde van de Elfde te praten. De organisatie van de traditionele opening van het carnavalsseizoen staat onder druk, omdat gemeente en horecaondernemers steggelen over het toelaten van tieners op de pleinfeesten.

2500 euro boete per tiener

Als de ondernemers deze jongeren toch weren, kan dat leiden tot een boete van 2500 euro. Per tiener. "Maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid van tieners op het feestterrein. "Dat is ondoenbaar", vindt Boonmann.

Het gaat volgens hem ook niet alleen om tieners. "Het staat los van leeftijd, mensen kunnen jong zijn of oud zijn. Omwille van de veiligheid moeten wij mensen kunnen weigeren. Als het 's middags rustiger is, hoeft er geen probleem te zijn, maar als het 's avonds druk is dan zit daar een verschil in."

"Carnaval kan niet meer worden gevierd zoals 20 jaar geleden", gaat hij verder. "Er zijn tegenwoordig dranghekken, er moet crowdcontroll zijn. Dat gaat niet meer weg. Dat vraagt dat we moeten nadenken over routes en aparte in- en uitgangen. Daar moet je het over hebben."

Duidelijke lijn nodig

Ook politieke partijen hebben vragen gesteld over het contract dat de gemeente de horeca voorlegt. Ze zetten onder meer vraagtekens bij de boete en of de overeenkomst een toegevoegde waarde heeft. "Ze moeten met één lijn komen, zodat het beleid voor iedereen duidelijk is", vertelde VVD-raadslid Bas Koster eerder. "Het kan niet dat de Elfde van de Elfde niet doorgaat."

De gesprekken krijgen volgende week een vervolg. Boonmann is optimistisch dat ze daaruit komen: "Ik ben zeker heel hoopvol ja, maar het is echt complex."