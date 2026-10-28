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LIVE 112-nieuws | Man valt en raakt gewond tijdens werkzaamheden in Waalwijk | Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxidegas in huis in Oisterwijk
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Liveblog
05:05
Man valt en raakt gewond tijdens werkzaamheden in Waalwijk
Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij werkzaamheden bij een parkeerplaats aan de Kasteellaan in Waalwijk. De man viel van een vrachtwagen met daarop een betonpomp. Daarna klom de man in de cabine van de vrachtwagen en belde hij de hulpdiensten.
04:47
Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxidegas in huis in Oisterwijk
Een vrouw en haar kind uit Oisterwijk zijn dinsdagnacht uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich thuis niet lekker voelden. Eerder die avond werden hoge koolmonoxidewaardes gemeten in hun huis aan de Kervel.
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