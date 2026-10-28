Personeel over wielklem voor foutparkeren: 'Pak het echte probleem aan'

Een wielklem om je auto terwijl je zelf in het ziekenhuis aan het werk bent. Het plan van het Amphia Ziekenhuis in Breda om foutparkerend personeel harder aan te pakken, noemen medewerkers 'rigoureus', maar ook 'heel dubbel'. De echte oplossing is volgens vakbond NU'91 meer parkeerplaatsen.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Een wielklem is wel heel rigoureus. Dan zeg ik het nog netjes", verzucht een verpleegkundige van rond de 50 over de nieuwe regels. Al langere tijd zijn er parkeerproblemen bij het ziekenhuis. Over de echte aso’s is iedereen het eens. Auto’s staan soms buiten de vakken geparkeerd uit gemakzucht, terwijl er nog gewoon andere plekken vrij zijn. "Daar moet je tegen optreden, dat snap ik", vervolgt de verpleegkundige. Een 31-jarige collega-verpleegkundige zegt: "Soms is het echt terecht." "Je straft met deze maatregel wel de verkeerde mensen", denkt ze. Het echte probleem? Haar mannelijke collega vult aan: "Te weinig plekken. Zeker op drukke momenten, als veel mensen van dienst wisselen en als het regent. Drie ziekenhuizen zijn samengevoegd, maar het aantal parkeerplaatsen is niet voldoende meegegroeid."

Donker en onveilig

"Soms is echt alles vol als ik aankom", vertelt ze. Het alternatief is dan om in de bezoekersparkeergarage te parkeren. "Ik voel me niet prettig om in het donker zo ver alleen te lopen na een nachtdienst, met alle agressie in de zorg." Ze pleit ervoor om kantoorpersoneel overdag ergens anders te laten parkeren. Toch zijn er ook medewerkers die blij zijn dat het probleem zo wordt aangepakt. "Dit is heel raar en een vrij heftige maatregel", reageert Michel van Erp van vakbond NU'91. "Pak het echte probleem aan en maak meer parkeerplaatsen", is zijn oproep aan het ziekenhuis. Hij zegt dat de vakbond dit in de gaten gaat houden. Parkeerverbod

Het ziekenhuis heeft genoeg van personeel dat fout parkeert, ontdekte Omroep Brabant. Vanaf 1 november riskeren medewerkers een wielklem. Wie drie keer in de fout gaat, krijgt zelfs een week parkeerverbod. Veelplegers kunnen hun parkeerrecht zelfs voorgoed kwijtraken. Ondanks de 1609 parkeerplaatsen zetten sommige medewerkers hun auto buiten de aangegeven vakken neer. Dat zorgt volgens Amphia regelmatig voor problemen. Het ziekenhuis grijpt niet meteen naar de wielklem. Andere acties hielpen niet genoeg. Zo kregen medewerkers eerder een waarschuwingskaartje onder hun ruitenwisser en werden ze aangesproken door beveiligers. Ook via het intranet van het ziekenhuis werden collega's op hun parkeergedrag gewezen.