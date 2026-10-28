André ziet ongeluk met glazenwasser: 'Hij stond echt in brand'

Een gigantische knal, een enorme vuurbal en even later een man die in brand staat. André Klunder weet niet wat hem overkomt als hij woensdagmiddag op zijn werk in Nuenen getuige is van een ernstig ongeluk. Een glazenwasser raakt tijdens zijn werk een hoogspanningskabel en krijgt een zware stroomschok. "Je schrikt je kapot."

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

André zit op zijn kantoor aan de Collseweg in Nuenen. Hij heeft net een vrachtwagenchauffeur opdracht gegeven om achteruit naar het laaddok te rijden. Terwijl hij de vrachtwagen ziet manoeuvreren, gaat het plotseling helemaal mis. "Ik zie hem achteruitkomen en hoor in één keer een gigantische knal. En zag een vuurbal", vertelt André. Buiten is een glazenwasser bezig met het schoonmaken van de ramen van het bedrijfspand. Hij gebruikt daarvoor een lange telescoopsteel. Daarmee raakt hij een hoogspanningskabel boven het terrein. André vermoedt dat de glazenwasser ruimte wilde maken voor de achteruitrijdende vrachtwagen. "Hij heeft waarschijnlijk gedacht: die komt hier achteruit, ik moet naar achteren."

Geblust met jassen

Volgens André heeft de glazenwasser daarbij mogelijk zijn lange steel omhoog gehouden, waardoor die de hoogspanningskabel raakte. Zelf heeft hij dat precieze moment niet gezien. Na de enorme knal rent André naar buiten. Daar hangt overal rook. Als die wat optrekt, ziet hij de glazenwasser liggen. "Hij stond ook echt in brand", vertelt André geschrokken. Collega's en andere aanwezigen schieten meteen te hulp. Ze proberen de vlammen met jassen te doven. Ook wordt water gehaald om de man af te koelen. Al snel komen de hulpdiensten. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter worden opgeroepen. De glazenwasser raakt zwaargewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht. André weet niet of het slachtoffer na het ongeluk nog aanspreekbaar was. "Ik heb hem verder niet gesproken." "Je schrikt je kapot", zegt hij. "Ik hoop dat het allemaal goed komt." Hoe het nu met de glazenwasser gaat, is nog niet bekend.