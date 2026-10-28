Veertien broers en zussen samen 1000 jaar: 'Je bent nooit alleen'

Met vijf kinderen op één slaapkamer, oudere zussen die meehelpen met opvoeden en altijd iemand om mee te spelen. Zo groeiden de veertien kinderen van de familie Welten op in Veghel. Woensdag hebben ze iets bijzonders te vieren: samen zijn de broers en zussen precies 1000 jaar oud. "Je bent nooit alleen. Er is altijd iemand."

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is de verjaardag van Trudy. Ze wordt 73 en daarmee komt de teller precies op duizend. De oudste van het gezin is Hanny (81), de jongsten zijn de tweeling Marga en Henry (62). Alle veertien zijn nog in leven. Reden genoeg voor een feestje bij hun ouderlijk huis in Veghel. Het leven in zo'n groot gezin betekende vooral veel samen delen. Dat weten heel veel Brabantse families. Van slaapkamers tot de aandacht van vader en moeder. Met vijf op een kamer

Een eigen slaapkamer was voor de meeste kinderen niet weggelegd. "Wij sliepen in het begin met z'n vieren en de dames met z'n vijven", vertelt Gerard (75). Toch was er volgens hem ruimte genoeg. "We zijn op een boerderij opgegroeid, dus we konden altijd naar buiten." De oudste kinderen gingen al vroeg het huis uit. Hanny vertrok op haar vijftiende om te gaan werken. Zo kwam er weer ruimte voor de jongere kinderen.