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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat | Explosief gaat af bij huis in Helmond, fles gevonden op straat

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:00

Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat

Een auto is woensdagavond rond elf uur volledig uitgebrand op de A17 bij afrit Stampersgat. Een inzittende probeerde de auto zelf te blussen, maar de poging mislukte. Alle inzittenden zijn ongedeerd, ze zijn door de politie naar huis gebracht.

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05:34

Explosief gaat af bij huis in Helmond, fles gevonden op straat

Bij een huis aan de Beelsstraat in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De voordeur van het huis raakte door het explosief beschadigd. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er raakte niemand gewond. 

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