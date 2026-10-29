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LIVE 112-nieuws | Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat | Explosief gaat af bij huis in Helmond, fles gevonden op straat
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Liveblog
06:00
Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat
Een auto is woensdagavond rond elf uur volledig uitgebrand op de A17 bij afrit Stampersgat. Een inzittende probeerde de auto zelf te blussen, maar de poging mislukte. Alle inzittenden zijn ongedeerd, ze zijn door de politie naar huis gebracht.
05:34
Explosief gaat af bij huis in Helmond, fles gevonden op straat
Bij een huis aan de Beelsstraat in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De voordeur van het huis raakte door het explosief beschadigd. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er raakte niemand gewond.
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