Paranormale sessie bij kindergraven: taakstraf geëist tegen Waalwijkse

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag taakstraffen geëist van 40 tot 200 uur tegen vier vrouwen die verdacht worden van grafschennis op begraafplaats Rusthof in Leusden (provincie Utrecht). Een van de verdachten is Manon G. (42) uit Waalwijk. De vrouwen voerden paranormale sessies uit op kindergraven. Nabestaanden van de overleden kinderen zitten al jaren met vragen over wat er precies met de graven is gebeurd.

RTV Utrecht & Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is vijf jaar geleden dat de vrouwen op de begraafplaats 'contact zochten met kinderen' door middel van een zogeheten 'seance'. De officier van justitie noemde het woensdag in de rechtbank van Utrecht een buitengewone zaak, zo meldt RTV Utrecht. "Er ontstond zoveel beroering dat meerdere ouders hun dierbaren ergens anders hebben laten begraven. De verdachten deden uitsluitend onderzoek ter bevrediging van de eigen nieuwsgierigheid." Ook is de zaak volgens de officier uniek omdat de rechtbank het antwoord moet geven op de vraag of paranormaal onderzoek een vorm van grafschennis is, waarvoor de vrouwen vervolgd en bestraft moeten worden. Lichtgevende balletjes en een voicerecorder

Die bewuste avond in 2021 liepen in totaal zes vrouwen over de begraafplaats. De vrouwen komen uit Waalwijk, Hoevelaken, Rotterdam en Ter Aar. Vier worden er vervolgd omdat zij een actieve rol hadden bij de sessie. Volgens het OM werden bij twee kindergraven vragen gesteld aan overleden kinderen. Met een zogenaamde K2-meter, een apparaat dat elektrische velden meet, werd gemeten of er sprake was van 'energieën' en paranormale activiteit. De verdachten zouden daarbij graven hebben aangeraakt. Er werden lichtgevende balletjes en een voicerecorder bij de graven neergelegd. Dit werd ook gefilmd. Pas enkele weken later kwam de bijeenkomst aan het licht. Op 2 oktober vond de vader van een overleden kind een achtergelaten camera op de begraafplaats. Daarop stonden beelden van de groep.

Waalwijkse geeft alleen schriftelijke verklaring

Alleen de vrouw uit Hoevelaken was woensdag bij de zitting. De andere zeggen gezondheidsklachten en psychische problemen te hebben door wat ze hebben meegemaakt. Deborah M. uit Ter Aar komt uit het onderzoek van het OM naar voren als de spil van een paranormale groep, die naar eigen zeggen wetenschappelijk onderzoek deed naar spirituele verschijnselen. Het OM eiste 200 uur taakstraf waarvan 40 uur voorwaardelijk. Door een huiszoeking bij deze vrouw en onderzoek naar berichten op haar telefoon, kwam de politie ook de andere vrouwen op het spoor. Waaronder Manon G. uit Waalwijk. Zij maakte filmpjes van de sessie bij de kindergraven. Ze is net als M. op verschillende video's te horen terwijl zij 'als medium' met een overleden kind in gesprek probeert te gaan. Manon G. hoorde 180 uur taakstraf tegen zich eisen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Ook zij was woensdag niet in de rechtbank. Ze had wel een schriftelijke verklaring gegeven waarin ze haar excuses aanbood en spijt betuigde. Vertrouwen van nabestaanden geschonden

Nabestaanden leven al jaren met vragen over wat er precies met de graven van hun kinderen is gebeurd. "Wie stond daar? Wat is er gezegd en wat is er aangeraakt? Waarom is het gedaan op een plek waar kinderen liggen? We hebben ons kind daar achtergelaten, omdat we dachten dat het daar veilig was", vertelde een van de moeders van de overleden kinderen in de rechtbank woensdag. "Wij zijn ouders die onze kinderen moesten begraven, er bestaat niets ergers dan dat", zegt de moeder. Samen met haar man heeft ze de begraafplaats zorgvuldig uitgekozen. "Het vertrouwen is geschonden. Zonder dat wij het wisten is er contact gelegd met overleden kinderen." Advocaten verdachten eisen vrijspraak

De advocaten van de verdachten vonden dat er niets is beschadigd of vernield en dat hun cliënten op de begraafplaats steeds respectvol hebben gehandeld. De handelingen die ze uitvoerden zijn volgens de advocaten niet te bestempelen als grafschennis. Zij benadrukken dat de groep van de directeur toestemming had gekregen voor het paranormale onderzoek op de Rusthof. Daarom zou de rechtbank de vrouwen vrij moeten spreken. De toenmalig directeur had toestemming gegeven om na sluitingstijd onderzoek te doen naar 'energieën van overledenen'. Er werd afgesproken dat de vrouwen op de paden moesten blijven en respectvol moesten zijn. De officier van justitie merkt op dat grafschennis in de wet niet een feit is waarvoor hoge straffen gelden. "Het is een politieke zaak om hier iets aan te doen." De straffen die het OM nu eist zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat de verdachten opnieuw in de fout gaan.

Bekijk hier beelden van de sessie die door de vrouwen zelf werden gemaakt:

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