Recordbedrag om Bolle Jos te verlinken, maar hoe veilig ben je daarna?

Kan de tipgever die 'Bolle' Jos Leijdekkers verraad nog normaal verder leven? Een recordbedrag is het: de twee ton die nu op het hoofd van de voortvluchtige drugscrimineel uit Breda staat. Waarschijnlijk wordt de prijs voor de tip die leidt naar zijn aanhouding volgende week opgeschroefd naar twee miljoen. Is dat genoeg om de meest gezochte crimineel van Europa te verraden?

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het verbaast me dat het nu pas gebeurt", stelt misdaadverslaggever van Omroep Brabant Willem-Jan Joachems. "Het gaat in die wereld om miljoenen. Dan is de twee ton die nu wordt geboden niks. En het onderzoek naar hem loopt flink vast, dus het Openbaar Ministerie (OM) is echt out of the box aan het denken." De mogelijke verhoging van de beloning is een stap in de goede richting denkt Joachems. "Zeker in een land als Sierra Leone (red. het land waar Bolle Jos zou verblijven), waar twee miljoen nog meer is dan hier." Bolle Jos is de meeste gezochte crimineel van Europa. "Ik denk dat hij zich heel goed heeft voorbereid. Hij is het OM steeds een stap voor. Hij verplaatst zich op het goede moment en nu schuilt hij in een staat waar de regering zijn vriend is."

"Hij biedt meer geld om hem níet te verlinken."

Daarom denkt Joachems dat Leijdekkers zich ook op de mogelijke verhoging heeft voorbereid. "Ik denk dat hij zijn directe omgeving meer geld biedt om hem níet te verlinken." Degene die de gouden tip geeft die tot de aanhouding van Bolle Jos leidt, is zijn leven waarschijnlijk niet meer zeker. "En dat geldt ook voor ook diens hele familie", gaat hij verder. "Dan zou ik op zijn minst contact zoeken met de Nederlandse autoriteiten en onderhandelen over een nieuwe identiteit, zodat ik naar het buitenland kon verkassen. Er zijn maar een paar politiemensen in Nederland die weten hoe dit precies zit." Gouden tip vaak uit directe omgeving

De politie en het OM zijn om veiligheidsredenen terughoudend in de communicatie richting tipgevers, schrijft het OM. Er wordt geen terugkoppeling gegeven over de bruikbaarheid van een tip. De uitbetaling van een gouden tip wordt daarom in veel gevallen onder de radar gehouden. De ervaring leert dat bruikbare tips vaak van mensen uit de directe omgeving van een crimineel komen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn natuurlijk. "Het kan ook een politieagent, gemeenteambtenaar of een hotelgast zijn. Alleen is het wel de vraag hoe mensen in Sierra Leone afweten van het torenhoge tipgeld." Twee miljoen euro staat gelijk aan 51 miljoen Sierra Leoonse leone.

Andere recordbedragen op het hoofd van criminelen De Amerikaanse overheid loofde destijds een beloning van 25 miljoen dollar uit voor de gouden tip die zou leiden tot de vangst of de dood van Osama bin Laden. De beloning werd nooit uitgereikt.

In 2022 werd ook al eens een beloning voor de gouden tip van Bolle Jos beloofd. Toen was het bedrag 75.000 euro.

In 2018 was de gouden tip die zou leiden naar de aanhouding van Redouan Taghi 100.000 euro waard.

Voor zijn handlanger Saïd Razzouki werd in 2018 100.000 euro beloofd.

Ook op politiek vlak worden de duimschroeven stukje bij beetje aangedraaid door miljoenen aan ontwikkelingshulp voor Sierra Leone in te houden. Maar of dat dat echt zoden aan de dijk zet, is volgens Joachems sterk de vraag. "Hij kan die ingehouden ontwikkelingshulp zo uit eigen zak betalen aan de regering van Sierra Leone." Lees hier alle verhalen over Jos Leijdekkers. Alles over de jacht op Bolle Jos zie je in de nieuwste aflevering van Misdaad Uitgelegd: