Aanslag Helmond: op woonadres zitten 22 bedrijven met 23 eigenaren

Tegen wie was de aanslag op een woonhuis in Helmond gericht? Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat er meerdere opties zijn, want op het adres van de rijtjeswoning staan 22 afzonderlijke bedrijven geregistreerd, met in totaal 23 verschillende eigenaren. De zwangere bewoonster van het huis heeft ondertussen geen idee wie er achter de ontploffing zit.

Een explosief ging in de nacht van woensdag op donderdag af bij de voordeur van een huis aan de Beelsstraat in Helmond. Waarom is nog niet duidelijk, de politie onderzoekt de zaak.

'Ik vergeet dit niet'

Elisa (30) woont samen met haar partner en stiefbroer in het huis. Ze waren alledrie thuis toen het gebeurde. "We hoorden een enorme knal, het was heel eng. Ik ben zwanger", vertelt de vrouw. Wie er achter de ontploffing zit, weet ze niet. "We hebben geen vijanden." Haar stiefbroer vult aan, hij denkt dat er misschien een verkeerde woning is getroffen. "Misschien is het een vergissing", zegt hij. Een stukje verderop in de straat vertelt een man, die anoniem wil blijven, dat hij onlangs zag dat er iemand aan de deur van het huis werd bedreigd. "Ik vergeet dit niet", zou er zijn gezegd.

Hongaarse namen

Opvallend is dat er tientallen bedrijven op het adres geregistreerd staan. Dat is ongebruikelijk: het is een kleine tussenwoning in een normale woonwijk. Het gaat volgens gegevens van de Kamer van Koophandel onder meer om een stukadoorsbedrijf, twee reclamebureaus, een bedrijf dat auto's verhuurt, een glaszetter en een interieurarchitect. Maar van enige activiteit is bij de woning niks te zien. Elk bedrijf wordt gerund door iemand anders, één bedrijf door twee mensen. De meeste namen van de eigenaren zijn Hongaars of Roemeens, een enkeling heeft een typisch Italiaanse achternaam. Het is niet duidelijk of al deze mensen familie zijn, maar één achternaam komt tweemaal terug. De politie deed woensdagnacht onderzoek in het huis:

Spookconstructie

Alle bedrijven zijn eenmanszaken. Ze hebben geen website en geen telefoonnummer. Sommige bedrijven hebben een G-mail-emailadres. E-mails aan deze adressen blijven onbeantwoord. Toen we donderdag terugkeerden naar het huis om te vragen naar de bedrijven, bleef de deur gesloten. Mogelijk is er sprake van spookconstructies. Daarbij worden bedrijven ingeschreven, terwijl de mensen waar het om gaat eigenlijk voor een baas werken. Zo kunnen belastingen ontdoken worden. Ook kan er op deze manier makkelijk fraude gepleegd worden. Dat kan bijvoorbeeld door mensen op papier voor deze bedrijven te laten werken, waardoor ze langer in Nederland mogen verblijven en werken.