Prikkeldraad rond Kasteel van Breda na incidenten: 'Dreiging steeds hoger'
Rondom het Kasteel van Breda aan de Cingelstraat hangt sinds kort prikkeldraad. Dat is nodig na meerdere incidenten waarbij mensen over het hek klommen en door "dreigingen", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). In het gebouw zit de nationale officiersopleiding.
De extra beveiliging is in lijn van bredere maatregelen van Defensie. "De dreiging is al een tijdje verhoogd en die wordt ook steeds hoger", licht de woordvoerder toe. Daarom zijn verschillende kazernes extra beveiligd. Om welke dreigingen het precies gaat en welke maatregelen Defensie neemt, kan ze niet zeggen.
Bij de KMA ging het om een "aantal incidenten". "Het hek is niet heel hoog en daar kun je vrij makkelijk overheen klimmen. Dat is weleens gebeurd."
De KMA wil niet ingaan op de aard van de incidenten. Die zouden zowel tijdens stapavonden als overdag hebben plaatsgevonden. "We willen het liever voorkomen. Dat is beter dan genezen."
Nadat de risico's in kaart waren gebracht, bleek voor het Kasteel van Breda rollen prikkeldraad bij het hek de beste oplossing. Op dit moment zijn er geen plannen voor extra maatregelen, maar die sluit de KMA niet uit. "Maar we willen niet dat het allemaal bekend is."
Een voorbijganger snapt wel dat er nu prikkeldraad hangt "omdat er ongetwijfeld mafkezen over het hek klimmen." Een stel merkt het prikkeldraad nu pas op. "Het is geen gezicht, maar als het moet, moet het maar."
Hoger waakzaamheidsniveau
De voorbijgangers denken dat zwervers het kunnen zien als een rustig parkje om te slapen. Tegelijkertijd vragen ze zich af of het prikkeldraad mensen echt tegenhoudt om erin te klimmen. "Als je een draadtang hebt, knip je het zo kapot. Als je een groot doek hebt, leg je het eroverheen. Als je écht wil, kom je erdoorheen."
De extra beveiliging rond het Kasteel van Breda staat niet op zichzelf. In mei werd een deel van vliegbasis Gilze-Rijen ontruimd na een melding over een indringer. Dat bleek uiteindelijk om een oude video te gaan. Ook zijn op de vliegbases Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven meerdere keren verdachte drones gezien.
Sinds mei 2025 geldt op alle defensieterreinen een hoger waakzaamheidsniveau. Dat betekent dat defensiepersoneel extra alert moet zijn op verdachte personen, auto's, pakketten en situaties.