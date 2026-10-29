Prikkeldraad rond Kasteel van Breda na incidenten: 'Dreiging steeds hoger'

Rondom het Kasteel van Breda aan de Cingelstraat hangt sinds kort prikkeldraad. Dat is nodig na meerdere incidenten waarbij mensen over het hek klommen en door "dreigingen", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). In het gebouw zit de nationale officiersopleiding.

De extra beveiliging is in lijn van bredere maatregelen van Defensie. "De dreiging is al een tijdje verhoogd en die wordt ook steeds hoger", licht de woordvoerder toe. Daarom zijn verschillende kazernes extra beveiligd. Om welke dreigingen het precies gaat en welke maatregelen Defensie neemt, kan ze niet zeggen. Bij de KMA ging het om een "aantal incidenten". "Het hek is niet heel hoog en daar kun je vrij makkelijk overheen klimmen. Dat is weleens gebeurd." De KMA wil niet ingaan op de aard van de incidenten. Die zouden zowel tijdens stapavonden als overdag hebben plaatsgevonden. "We willen het liever voorkomen. Dat is beter dan genezen."

Prikkeldraad rondom het terrein (foto: Evie Hendriks).