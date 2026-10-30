Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Veldhoven | Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:47

Loslopende hond gevonden in Veldhoven

De politie in Veldhoven is op zoek naar de eigenaar van een hondje. Het dier werd loslopend gevonden. De vinder bracht het dier vervolgens naar het politiebureau. 

Lees verder

05:35

Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn

Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter.

Lees verder

05:25

Auto ondersteboven op A16 na ongeluk

Een auto is donderdagavond na een ongeluk ondersteboven terechtgekomen op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Dit zou gebeurd zijn na een kop-staartbotsing. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.