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LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Veldhoven | Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn
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Liveblog
05:47
Loslopende hond gevonden in Veldhoven
De politie in Veldhoven is op zoek naar de eigenaar van een hondje. Het dier werd loslopend gevonden. De vinder bracht het dier vervolgens naar het politiebureau.
05:35
Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn
Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter.
05:25
Auto ondersteboven op A16 na ongeluk
Een auto is donderdagavond na een ongeluk ondersteboven terechtgekomen op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Dit zou gebeurd zijn na een kop-staartbotsing.
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