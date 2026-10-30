LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Veldhoven | Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

05:47 Loslopende hond gevonden in Veldhoven De politie in Veldhoven is op zoek naar de eigenaar van een hondje. Het dier werd loslopend gevonden. De vinder bracht het dier vervolgens naar het politiebureau. Lees verder

05:35 Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter. Lees verder