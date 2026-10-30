Dakar Rally verhuist door onrust naar Marokko en Portugal

De Dakar Rally van 2027 wordt verreden in Portugal en Marokko. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat de woestijnrace volgend jaar niet in Saudi-Arabië wordt gehouden door de herhaaldelijke aanvallen van Houthi-rebellen op het land.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De start van de loodzware rally staat gepland voor 9 januari in de Algarve, in Portugal. Twee dagen later gaat de race verder in de Marokkaanse woestijn. De finish is op 23 januari in Marrakesh. De deelnemers hebben dan, als ze de eindstreep halen, 7824 kilometer afgelegd. Duidelijkheid

Met de bekendmaking is er definitief duidelijkheid over de verhuizing. Teams hadden eerder al te horen gekregen dat de Dakar Rally waarschijnlijk zou terugkeren naar het Afrikaanse continent. Deelnemer Bart van der Velde vermoedde tegenover Omroep Brabant al dat Marokko de nieuwe bestemming zou worden.

Toch was er lange tijd onzekerheid. "Het was een hele onzekerheid of ze de naam Dakar mochten houden en hoe lang de wedstrijd ging duren", zei hij eerder. "Acht dagen in Marokko is geen Dakar Rally." Terugkeer in Saudi-Arabië

De organisatie gaf eerder aan te hopen dat de rally voor de vijftigste editie in 2028 weer kan terugkeren naar het Midden-Oosten. De veiligheidssituatie in Saudi-Arabië blijft ondertussen onrustig. Eerder deze week stelden de Houthi's opnieuw de internationale luchthaven van Riyad te hebben geraakt. Twee weken eerder werd die luchthaven al gesloten na dodelijke aanvallen met ballistische raketten. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Spanningen

Ook andere grote sportevenementen in de regio werden eerder geraakt door de spanningen. Zo gingen dit jaar de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De Grand Prix van Bahrein werd uiteindelijk elders verreden, terwijl de race in Saudi-Arabië van de kalender verdween.